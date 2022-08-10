PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Utançlarından sokağa çıkamazlar!

“Gökten yağmur yağsa fakirin tarlasına düşmez.” denir.

Bu özdeyiş, bizim milyonlarca vatandaşımızın hazin halini anlatıyor.

İnsanlarımızın kimi acılı, kimi mutlu… Kimi aç, kimi tok… Kimi kazana, kimi yiye… Ülkemizin hali böyle işte…

Acayip şartlarda, acayip bir dönemde yaşıyoruz. Ülkede üzüntüsüz, dertsiz kaç kişi var bilemiyorum!

★★★

Türkiye'de resmi enflasyon yüzde 79, bağımsız kuruluş ENAG'a göre ise yüzde 176.

Bu rakamlar, yüksekten de öte, korkunç ve kahredici rakamlardır.

Böyle bir enflasyon bir Batı ülkesinde, İngiltere, Almanya veya başka bir Avrupa ülkesinde olsa, ne olur?

Başbakan dahil bütün bakanlar sokağa çıkamaz hale gelir, utançlarından vatandaşlarının yüzüne bakamazlar!

Dahası… Koltuklarında oturmaya devam edemezler! Yalnız Maliye Bakanı değil, tüm hükümet ya istifa eder, ya da gensoru verilerek düşürülür!

★★★

Ya bizde ne olur? Hiçbir şey olmaz! İstifa etmek, muhteremlerin aklına bile gelmez! Onlara lâf bile söyleyemezsiniz. Sıkıysa bir lâf edin. Hemen olağan tehdit ve gözdağı operasyonları başlar!

Demokrasinin olmadığı ya da “yarım porsiyon demokrasinin” olduğu ülkelerde, en iyisi susmaktır!

Her neyse… Enflasyon halkın ciğerlerini sökerken biz elbette ki susamayız. Susmayınca da iktidar nazarında “kötü kişi” oluruz. Varsın olalım. Çünkü, önemli olan doğru olanı seçmektir. Doğru bilinmeyince eğri bilinmez!

★★★

Bizim, gözlerinin ışıldamasıyla övünen Maliye Bakanı Nebati Bey'in “Sizin ülkede enflasyon çok” diyen yabancı bir bakana verdiği cevap aslında “hal-i pür melalimizi” yani acınacak halimizi gösteriyor.

Nebati Bey bir TV programında şunları anlattı:

“Yabancı ülkenin bir bakanıyla sohbet ediyoruz. ‘Sizin ülkede enflasyon çok yüksek' dedi. Ben de ‘doğru' dedim. Biz bununla mücadele edeceğiz, biz bunu çözeceğiz, kararlıyız. Ama bakın, ben bu enflasyonla sokağa çıkıyorum. Siz yüzde 10 enflasyonla sokağa çıkamıyorsunuz, dedim.”

Vay ki vay! Ya da vah vah mı desek?

Nebati Bey, resmî yüzde 79 enflasyona rağmen sokağa çıkabilmekle övünüyor, yüzde 10 enflasyonla sokağa çıkamayan yabancı bakanla kendince dalga geçiyor.

Aslında Nebati Bey'in yaptığı yalnız yabancıları değil, bizim toplumu da hafife almaktır.

Yüksek enflasyon Batı ülkelerinde sorumluluklarını kabul eden Bakanları istifa ettiriyor, bizim ülkede ise kimsenin kılı kıpırdamıyor!

Yabancı bakanlar, böyle bir ülkenin bakanlarını kıskanmasınlar da ne yapsınlar!

Enflasyonu mesele yapıp Bakan Bey'in keyfini bozmayın!

Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu ve Jale Özer

Türk kadının gücünü gösteren Jale Özer, yalnız İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği'nin değil, Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu ADDP'nin de başkanlığını yapıyor.

7 ülkeden 14 Atatürkçü derneği çatısı altında toplayan ADDP'nin 6'ncı kuruluş yıldönümü hafta içinde İzmir'de kutlandı.

Dünyanın dört bir yanından gelen Atatürkçüler, birlik, beraberlik ve dayanışma kararlılıklarını bir daha yenilediler.

ADDP Başkanı Jale Özer “Dünya çapında bir örgüt olan ‘Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu'nun önemi çok büyüktür. Atatürk'ümüzün ‘Yurtta sulh, dünyada sulh' ilkesinin ve çağdaş, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya barışı için ne kadar önemli olduğunu etkili bir biçimde dünyaya duyurma görevimizi kararlılıkla yerine getiriyoruz.” dedi.

Jale Özer, İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği ile Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu'nu Londra'dan idare ediyor.

GÜNÜN SÖZÜ

Siyasetçi arkadaş, bir konuş, iki düşün, iyi olur her işin!