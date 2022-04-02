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Yalan mı, şaka mı?

Dün 1 Nisan'dı… Yazı günüm olmadığı için, “1 Nisan şakalarım” bugüne kaldı…

Her yıl 1 Nisan günü insanların birbirlerine şaka yapması gelenek haline gelmiştir.

Farklı kültür ve inançlara dayalı bir alışkanlık olan “1 Nisan” şakalarına “Nisan Balığı” da deniliyor.

Şimdi, AKP iktidarının nasıl başarılı olduğunu anlatıp şakalarımızı sıralayalım:

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■ Bu memlekette halkın sıkıntı çektiği, insanların kuyruklarda helak olduğu yalandır!

■ Müthiş zamların ülkeyi yangın gibi sardığı yalandır!

■ 20 milyon insanımızın açlık sınırında yaşadığı yalandır!

■ Asgari ücretlilerin ve emeklilerin perişan olduğu yalandır!

■ Doğalgazın, elektriğin, benzinin, mazotun fiyatlarının fahiş bir şekilde arttırıldığı yalandır!

■ Gazetecilerin hapse atıldığı, kuyruklu yalandır!

■ Ülkede rüşvet alındığı, yolsuzluklar olduğu yalanın daniskasıdır!

■ Kasaplarda fiyatların şahlandığı, milletin et yiyemediği yalandır!

■ Yandaş müteahhitlerin ve aracıların havadan para kazandığı yalandır!

■ Ülkede kaçakçıların cirit attığı yalandır!

■ Hırsızların devleti soyduğu yalandır!

■ Yandaşların devlet bankalarından ballı krediler aldıkları yalandır!

■ Vatandaşların hastane kapılarında süründükleri yalandır!

■ Pahalılığın can yaktığı, insanların aç kaldığı yalandır!

■ İhracat, ithalat ve imar yolsuzlukları yalandır!

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Bunları ciddi olarak yazıp da iktidara yalakalık yapsaydık, muhterem yetkililerimiz kim bilir ne kadar mutlu olurlardı?

O zaman bizim de tepemizde her an “Demokles'in Kılıcı” sallanmaz, el üstünde tutulurduk!

Fakat… Biz ülkemizi her şeyden fazla severiz. Bu nedenle yukarıda yazdıklarımızın hepsi Nisan Balığı'dır! Yani şakadır, şaka!

Haksız ceza iptal edildi!

Salı günkü TOKMAK sütunumda, bir okuruma haksız olarak yazılan trafik cezasından bahsetmiştim.

İstanbul'da oturan Prof. Dr. Çelik Kurtoğlu, otomobili Etiler Alkent Fulya 2 garajında, kendisi de yatağında uyurken, Gaziantep Trafik Müdürlüğü ona 1828 lira trafik cezası yazmıştı. Profesör güya 5 Mart gecesi sabaha karşı 04.50'de ters yönde tehlikeli bir şekilde araç kullanmış!

10 yılı aşkın bir süredir Gaziantep'e gitmeyen Prof. Kurtoğlu'nun uğradığı şaşkınlığı ve haksızlığı bu sütunda dile getirmiştim.

Hassas davranan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü yaptığı inceleme sonunda cezayı iptal etti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü mağdur profesöre şu yazıyı gönderdi:

“Sayın Prof. Dr. Çelik Kurtoğlu,

05.03.2022 tarihinde Gaziantep Şahinbey İlçemiz Bozoklar Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde ters yönde seyir halinde bulunan araca uygulanan trafik idari para cezası tutanağına dair ilgili birimimizce yapılan incelemede, söz konusu cezanın 34 AZ 2540 plakalı araca uygulanması gerekirken sehven tarafınıza ait araca tatbik edildiği anlaşılarak gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

Bilgilerinize sunar, iyi günler dileriz. (Gaziantep Emniyet Müdürlüğü)

“Yanlıştan dönmek bir erdemdir” diyen Prof. Dr. Çelik Kurtoğlu, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ediyor.

TEBESSÜM

Karısını arayan adam!

Efendi kılıklı bir adam, süpermarkette alışveriş yapan güzel bir kadına kibarca yaklaşır ve

“Affedersiniz hanımefendi, benimle biraz konuşur musunuz?” der.

“Niçin konuşacakmışım?”

“Karımı kaybettim de onu bulmalıyım!”

Kadın sorar:

“Karınızı kaybetmenizle, benimle konuşmanız arasında ne ilişki var?”

Adam izah eder:

“Ne zaman güzel bir kadınla konuşsam, karım mutlaka bir yerlerden çıkar gelir!”

Adam birden susar, gözlerini ileriye dikerek:

“Aha” der “İşte geliyor… Çok teşekkürler hanımefendi!”

GÜNÜN SÖZÜ

Sana yapılan bir iyiliği hiç unutma, yaptığın iyiliği ise hiç hatırlama!

