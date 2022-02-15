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Başkan böyle uyardı: Defolup gitsin

Binler, on binler değil, yüz binlerce gencimiz belediyelerde işe girebilmek için başvurdu. Sadece Ankara'da bu sayı 300 bini geçti. İzmir'de 250 bin kişiye yaklaştı. Özellikle CHP'nin kazandığı büyükşehir belediyeleri, gençler için umut olmuştu. Tabii ki falanca siyasi parti döneminde işe girdi diye kimse işinden-aşından edilmesin. Seçim öncesi AKP'den hep şu ses yükseldi: “CHP gelirse bütün çalışanların işine son verecek”. Bunun nasıl büyük bir yalan olduğu ortaya çıktı.

İstedikleri olmadı. Ama işten çıkarma olmadan olmuş gibi ya da olanı katlayarak yayıyorlar. Aslında bunu söyleyerek AKP'li belediyeden, AKP'li belediyeyi devralan başkanların “İşçi kıyımını” örtmeye çalışıyorlar. Sanki başka bir belediye gelmiş gibi kıyımlar sürüyor, yerlerine yeni personel alınıyor. Yani asıl kıyım AKP'de yaşanıyor.

ÇOCUĞUNUN YANINDA DÖVDÜLER

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin toplantıları çok renkli geçiyor. AKP Ankara il başkanı, bir televizyon yayınında, “Ankara Büyükşehir Belediyesi 3 bin kişiyi işten attı” demişti. Bir meclis üyesi de, il başkanının sözlerini Meclis toplantısında tekrarlayınca, CHP'li Ertan Işık'ın cevabı şöyle oldu:

“Şu işten attığımızı söylediğiniz 3 bin kişilik listeyi getirin arkadaşlar. Öyle bir listeniz varsa biz bu arkadaşlarımızın haklarını iade edelim. AKP döneminde örneğin ANFA Altın Park şirketinden 2017- 2019 tarihleri arasında 161 kişi işten çıkarılıyor. Çıkarılma sebebine ‘gördüğümüz lüzum üzerine' deniliyor. Arife günü 900 kişiyi attığınızı da biliyoruz.

Biz, işten adam çıkarıyoruz ama çocuğunun yanında, çıkardığımız babasını dövmüyoruz. Biz burada daire başkanlarını linç etmedik. Biz işçileri zorla maça, iftara, mitinglere göndermeyeceğiz. Emekli olan arkadaşımıza ‘Emekli olma', askere gidene, ‘Gitme, bedelli gönderelim' demek gibi bir şansımız var mı? Kendi isteğiyle başka kurumlara gidene niçin engel olalım? Bizim dönemimizde sadece 71 kişinin işine son verdik. Onların çoğu da sosyal medyada gayri ahlaki paylaşımlar yapanlardır.”

ALEYHTE DAVUL ÇALANLAR

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Koç, çalışanlarının maaşını en az 5 bin liraya yükseltti. Çalışanların bu durumdan memnun kaldığını salonda personelle düzenlenen toplantıdaki havadan anlıyoruz.

Başkan Serhat Koç, Mevlana'dan, Yunus'tan söz edip, gülün suya aşkını anlattıktan sonra farklı bir konuya geçti. İlginç ve önemli mesajlar taşıyan bölümü birlikte okuyalım:

“Size özellikle söylemek istediğim bir konu var: Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız dedim ama hiç kimse de Kahramankazan belediyesinin sinir uçlarıyla oynamaya kalkmasın. Bu çatı altında Sayın Cumhurbaşkanımızın aleyhinde konuşan olursa defolsun gitsin arkadaşlar.

Bu mesajın ne anlama geldiğini anlamayan arkadaşlar varsa tekrar söylüyorum: Bu çatı altında Sayın Cumhurbaşkanımız aleyhinde davul çalan kim varsa defolsun gitsin. Şimdi hangi safta duracaksa dursun. Sayın Cumhurbaşkanımızın aleyhinde konuşmak ne demek arkadaşlar yaa.

GÖZLERİMİ YUMDUM, KULAĞIMI TIKADIM

İmzaladığımız bu toplu sözleşmeyle birlikte işçilerimiz üstünde disiplin maddelerini tekrar düzenlemiş olduk. Ben buradaki arkadaşlarımızdan bir şey istiyorum: Sadece işinizi düzgünce yapın. Onun dışında diğer çalışan arkadaşlarımız zafiyete uğratacak laflar, dedikodular peşinde koşmayın.

Koşan arkadaşlarımıza diyorum ki; Bak 1.5 sene tıkadım şu kulakları, gözlerimi kapadım. Görmezden, duymazdan geldim. Amma huylu huyundan vazgeçmezse eğer, kusura bakmayın yollarımız ayrılır arkadaşlar. Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım ama burada hassas olduğumuz konularda sinir uçlarıyla oynamaya birileri yeltenirse eğer arkadaşlar bunun faturasını da kendisi öder. Gözyaşı dökmeyin. Bu uyarıların, ikazların amacı siz gözyaşı dökmeyin diye.

AĞZINI AYIRA AYIRA

Ağzımızdan çıkan laflara sahip olmazsak, hakim olmazsak, kime ve neye hizmet ettiğimizi hesaplayamazsak, hangi kuruma ve hangi devlete ait olduğumuzu bilemezsek ait olduğunuz yere gidersiniz arkadaşlar. İkazlarımı dikkate alın ki üzülmeyesiniz. Kendini buraya ait hissetmeyen arkadaşım ait olduğu yere gitsin.

Belediyenin bütün ekonomik imkanlarını biz zorlayacağız bütçeye ekstra yük gelecek bunu karşılayacağız. Bunun karşısında da çıkacak kendini bilmez birisi ağzını ayıra ayıra bu ülkenin cumhurbaşkanını eleştirecek, ağzını ayıra ayıra bu belediyenin başkanını eleştirecek. Hadi ya… Yarın başına taş düştüğü zaman ‘Niye düştü?' diye sorma. Bundan düştü. Sebebi bu işte. Bundan dolayı düştü.”

Başkan mesajlarını verdi. Cumhurbaşkanı ve kendisi hakkında hiçbir eleştiri yapılmayacak. Yapanlar ise sonucuna katlanacak…

UNUTULAN SÖZLER

Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkanvekili Murat Köse, Büyükşehir Belediyesinin karla mücadeleyi yeterince yapmadığını öne sürdü. Hatta araçların önünde kar kürüme aparatının bile olmadığını iddia etti. Bu duruma Millet İttifakından çok sert tepki geldi. “Sorumluluk bölgende sokağa girmeyen siz oldunuz. Öğrencilere parasız internet, doğalgaz desteği sözlerinizi de yerine getirmediniz” oldu.

Dedim ya, yerel meclis toplantıları da son derece renkli…