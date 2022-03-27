PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın “Atatürk” soruma cevabı

Hutbeler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanıyor, camilerde bu hutbenin dışına çıkılmadan okunuyor. Yani, imam, başkanlıktan ne geldiyse onu okuyor. Hutbeler Arapça, Almanca, İngilizce, Rusça ve Fransızca olarak Diyanet web sitesinde de yayımlanıyor. Bu hutbelerde Atatürk adı hiç geçmiyor.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm tarihi olan 10 Kasım, Cuma gününe rastlasa bile hutbede yine Atatürk yok. Çanakkale ile ilgili hutbe okunursa yine Atatürk yok. Bu durum zaman zaman cami cemaatini, din görevlilerini de karşı karşıya getiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu tutumu sıkça eleştiri konusu oluyor. Başkanlık ise bu eleştirilere cevap vermiyor. Hemen belirtelim, bu uygulama Mehmet Görmez'in başkanlığı döneminde başlamıştı.

BAŞKAN NE DİYOR?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a, “Diyanet son yıllarda hep Çanakkale'de Atatürk'ü yok sayması, hutbelerde adının geçirilmemesiyle gündeme geliyor. Belki bu konuya açıklık getirirsiniz” dedim. Başkan, az sonra bana dualarla ilgili videolar gönderdi. Başkanın o videolardaki kayıtlarından kısa bölümler aktarıyorum:

-Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. Yıldönümü: “Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere istiklal mücadelesinin bütün önderlerimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin, ülkemiz ve milletimiz için mücadele edenlerin ruhlarını şad eyle Allah'ım.

-Berat Kandili Programı 17 Mart 2022: Ya Rab, Çanakkale'deyiz ve Çanakkale destanının 107. yılını idrak ediyoruz. Çanakkale'yi düşmana geçilmez kılan tüm şehitlerimize ve Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa ve tüm gazilerimize rahmet eyle Allah'ım.

– Mersin Şehit Yakınları Buluşması 19 Eylül 2019: Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gelmiş geçmiş gazilerimizden ahirete intikal etmiş olanlara Cenabı hak rahmet eylesin; hayatta olanlara hayırlı uzun ömürler nasip eylesin.

-Çanakkale Şehitlerini Anma Programı 18 Mart 2018: 250 bin şehidimiz için okunan 250 hatmi şerifi başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün şehitlerimizin, gazilerimizin ruhlarına ve onları yetiştiren annelerin, babaların ruhlarına hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle Allah'ım.

– Çanakkale Şehitleri Anma Programı 18 Mart 2019: Başta Anafartalar kahraman Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere bütün şehitlerimizin, gazilerimizin ruhlarına hediye eyliyoruz. Sen vasıl eyle Allah'ım.

-Bakü/Azerbaycan 29 Ekim 2021: Bugün gerçekten çok önemli bir mutlu günümüz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü. Başta Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize, gazilerimize rahmet ve dileyerek sözlerime başlamak istiyorum.

NİÇİN GÖRMÜYORLAR?

Başkan Prof. Dr. Erbaş, örnek birkaç videonun yanı sıra birisi Osmanlıca, birisi Türkçeye çevrilmiş belge gönderdi. O bölgeye geçmeden önce başkanın soruma verdiği cevabı da ekleyelim:

“Saygı Bey, niçin görmezler, anlamak mümkün değil. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü gönderdiğim videolarda da göreceğiniz gibi her vesileyle anıp dua ediyoruz. Biz gereğini yapıyoruz, inşallah hayırlısı olur. Selam ve muhabbetlerimle Allah'a emanet olunuz.”

“MERHUMUN KENDİSİ İSTEMEMİŞ”

Eski Türkçe yazılı, Gazi Mustafa Kemal ve bakanların imzasını taşıyan 5 Mart 1340 yani 1926 tarihli kararnamenin yanı sıra, günün Türkçesine çevrilmiş halini de Başkan Erbaş gönderdi. Kararnamede şunlar yazılı: “Bundan sonra Camilerde Hutbelerde şahıs ismi söylemeksizin ‘Millet ve Cumhuriyetin Kurtuluşu için' dua edilmesi karar kılınmış ve bu kararların bütün vilayetlere İçişleri Bakanlığınca tebliğ edilmesi için havale edilmiştir. 05/03/1926”

İşte, Gazi Mustafa Kemal ve bakanların imzaladığı o kararname:

DARBE DÖNEMİNDE

Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş, Başbakanlık kararnamesiyle ilgili şu yorumu yaptı:

“Gönderdiğim belge dolayısıyla hutbelerde isim anılmamasını merhumun kendisi istememiş. Daha sonraki süreçte de hiç hutbelerde yazılmamış. Ben 50 senedir Cuma'ya gidiyorum, pek hatırlamıyorum. Gazi hazretleri, hutbenin namazın bir parçası olduğunu bildiğinden dolayı böyle bir karar aldırmış olabilir.

Cumhuriyet tarihi boyunca bu karara hep uyulmuş. Darbe dönemlerinde belki darbecilerin hazırlayıp gönderdiği bir iki hutbede olabilir, bilmemeleri sebebiyle. Bu Atatürk'ün kararına uygun hareket etmemek anlamına gelir. Biz her vesileyle anıp, duamızı yapıyoruz.”

Atatürk'ün, hutbelerde adının geçmemesiyle ilgili kararnamesine uyulduğu kadar, laiklik. demokrasi, insan hakları, inanç özgürlüğü başta olmak üzere diğer uygulamaları ve kararları da ilgili makamlar tarafından dikkate alınsa…