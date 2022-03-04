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Erbakan, beni Çevik Paşa’ya gönderdi niyetleri ihtilal yapmak değildi

ÜNLÜ İŞ İNSANI VE SİYASETÇİ CAVİT ÇAĞLAR, 28 ŞUBAT SÜRECİNİN PERDE ARKASINI SÖZCÜ'YE ANLATTI

Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan ile DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in kurduğu koalisyon hükümeti döneminde bazı uygulamalar toplumu geriyor, “Darbe yapılacağı” söylentileri hiç eksik olmuyordu.

Erbakan, siyasetçi ve iş insanı Cavit Çağlar'ın askerlerle dostluğunu biliyordu. Söylentilerin yoğunlaştığı günlerde Erbakan, Cavit Çağlar'ı evine davet etti. Çağlar eve girişte ayakkabısını çıkardı, terlikleri giydi. Çaylar içilirken, yanında kuru pastada ikram edilmişti. Erbakan, Cavit Çağlar'ın askerlerle diyalogunu iyi biliyordu.

O GÜNLERDE NELER oldu

Araştırmacı gazeteci-yazar Hulusi Turgut, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e de çok yakın gazeteci olarak biliniyordu. Yakında yayımlanması beklenen Cavit Çağlar'ın hayatını anlattığı ve bilinmeyen bir çok konuya ışık tutan kitapta da Turgut, 28 Şubat dönemini şöyle anlatıyor: “1997 yılının 30 Ocak gecesi, Ankara-Sincan'da Refah Partili Belediye Başkanı'nın düzenlediği “Kudüs Gecesi”ne, İran'ın Ankara Büyükelçisi'nin yanı sıra, Ortadoğu ülkelerinden bazı misafirlerin gelmesi, basına “İrtica hortluyor” şeklinde yansıyınca, kamuoyundan tepki gelmeye başlamıştı. Bu olaydan beş gün sonra, 4 Şubat 1997'de, Ankara-Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'na bağlı tanklar, “Kudüs Gecesi”nin yapıldığı Sincan ilçesi sokaklarından geçerek, tatbikata çıktı.

28 Şubat 1997 Cuma günü de, Millî Güvenlik Kurulu (MGK) toplandı; Kurul'da, Türkiye'deki irticaî faaliyetler tartışılarak, alınan kararlar, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Kurul üyeleri tarafından imzalandı. Hem tankların Sincan'dan geçişleri, hem de MGK kararları, kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Bu dönemde, Refah Partisi lideri Necmettin Erbakan başkanlığındaki Refah-Yol Hükümeti işbaşındaydı; yani, Refah Partisi (RP) ile Doğru Yol Partisi'nin (DYP) koalisyonu… Başbakan Yardımcılığını ise, DYP Genel Başkanı Tansu Çiller yürütmekteydi.”

Cavit Çağlar, Erbakan-Çevik Bir ve Cumhurbaşkanı Demirel'le o gece yaptığı konuşmaları bize şöyle anlattı:

ARAMIZDA Kİ KONUŞMA

“Kudüs Gecesi'ne tepkiler, çığ gibi büyüdü. Akşamları, evlerde ışıklar yakılıp, söndürülerek, protesto gösterileri yapılıyordu. Siyasi hava da iyice gerilmişti. Bir gün, akşamın ilerleyen saatlerinde, Başbakan Erbakan'ın daveti üzerine, Ankara-Balgat'taki konutuna gittim. O gün, Hoca'nın evinde, Adalet Bakanı ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Devlet Bakanı ve Mardin Milletvekili Fehim Adak, 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti'nin İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk ile uzun bir süreden beri Refah Partisi Bursa Milletvekilliği yapan Altan Karapaşaoğlu da vardı.

Erbakan, önce hâl-hatır sordu, ardından da “Cavit Bey, ortalıkta ne var, ne yok?” dedi. Ardından da, Erbakan'la aramızda şöyle bir konuşma geçti:

-Hocam, kamuoyunda siyaseten bir sıkıntı var. Bu meseleyi halletmeniz gerekiyor.

-Tamam Cavit Bey, bunun halli, Tansu Hanım'ın başbakan olması. Çünkü ben, kendisine söz verdim. Tansu Hanım'a imkan verilirse, ben başbakanlığı bırakırım.

-Hocam, Tansu Hanım, Meclis'ten güvenoyu alamaz. Ben, partilisi olmama rağmen, kendisine oy vermem.

-Tamam Cavit Bey, iyi de, aramızda bir anlaşma var. Ben kendisine, nöbet değişikliği için söz verdim. Farklı bir davranış, bana yakışmaz. Cavit Bey, sana bir teklifim var. Genelkurmay'a gidip, 2. Başkan Çevik Bir'le görüşür müsün?

-Peki, gideyim Hocam da, ne görüşeceğim?

-Onların ne istediklerini öğren bakalım.

HİÇ OLACAK İŞ Mİ?

Hoca'yla mutabakat sağladıktan sonra, Bursa Milletvekili, hemşehrimiz Altan Karapaşaoğlu ile birlikte yola çıktık. Arabayı, Altan Bey kullanıyordu.

Tabii, bu arada Çevik Bir'i arayıp, randevu da almıştım. Komutanın odasına girdim. Kamuoyundaki gergin havanın değerlendirilmesini rica ettim. Orgeneral Bir, bana aynen şunları söyledi:

-Cavit Bey; evet, siyasi hava, toplumsal hava çok gergin. Bizler için haksız beyanlar oluyor. Vay efendim, biz ihtilâl yapacakmışız. Hiç olacak iş mi? Kamuoyunu sakinleştirmek, bizim görevimiz değil. Bu duyarlılığı, Parlamento'nun göstermesi gerekir. Sayın Başbakan'a, ‘Görevden ayrıl' diyemeyiz. Parlamento'nun işlevi farklı, bizimki farklı. Ama, aynı gemideyiz. Bakar mısınız, ülkenin her tarafında, geceleri ışıklar söndürülüyor, yakılıyor. Bu, bir huzursuzluk işareti. Parlamento'nun, bu tepkilerin sebebini araştırması gerekir.

Çevik Bir'in yanında yaklaşık bir saat kaldım. Altan Karapaşaoğlu da arabanın içinde beni bekledi.

Genelkurmay'daki görüşmem tamamlandıktan sonra, Altan Bey'le birlikte tekrar Necmettin Erbakan'ın evine döndük. Çevik Bir'le yapmış olduğum görüşmeyi, hiç eksiksiz kendisine naklettim. Bunun üzerine, Başbakan, bana aynen şunları söyledi:

“Cavit Bey, herhalde bu görüşmemizi Süleyman Bey'e intikal ettirirsiniz. Ben, bu paşaların hepsini emekliye sevk ediyorum. Tansu Hanım da benim bu tavrımı onayladı. Bu kararımızı, aynen Cumhurbaşkanı'na söyleyebilirsiniz.”

Erbakan'a cevabım şu şekilde oldu:

“Evet Hocam; davetinizi, Cumhurbaşkanımıza arz etmiştim. Kendilerine, sizin ifadelerinizi de aynen naklederim.”

Başbakan'ın evinden ayrıldıktan sonra, kendi evime döndüm. Gece yarısı, Çankaya Köşkü'nü telefonla aradım; Cumhurbaşkanımıza, Başbakan Erbakan'la yapmış olduğum görüşmeyi ayrıntılı bir şekilde anlattım. Cumhurbaşkanımız, beni dinlemekle yetindi; herhangi bir soru sormadı.

NÖBET DEĞİŞİMİ

Tankların Sincan'dan geçişlerinden beş ay, MGK'da 28 Şubat Kararları'nın alınışından dört ay sonra, 54. Hükümetin Başkanı, Başbakan Necmettin Erbakan, Çankaya Köşkü'ne çıkarak, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e istifasını sundu.

Cumhurbaşkanımız, kendisine, “Niçin istifa ediyorsunuz?” demiş. Erbakan da, “Toplumda bana karşı güvenin sarsıldığını hissettim; ortağımız Tansu Hanım'la nöbet değişikliği yapıyoruz.” cevabı vermiş. Ancak o nöbet değişimi bir türlü gerçekleşmedi.

ERBAKAN, FETHULLAH GÜLEN İÇİN BÖYLE DEMİŞ: AĞLAYIP SIZLAYANLARLA İŞİM OLMAZ

Dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya ile Erbakan arasında devamlı gidip-gelen emekli deniz subayı Kamil Yüceoral da, o günleri şöyle özetledi:

“Bana göre Refah-Yol hükümeti ikna ile değil, tehditle bozuldu. Esasında Refah-Yol kanadından bankalar, sermaye ve Fetullahçılar rahatsızdı. Erbakan, Fetullahçılarla tek çalışmayan liderdir. Bir konuşmamızda, (Fetullahçılar aman aman bizden uzak kalsın. Ağlayıp sızlayanlarla işimiz olmaz) demişti.”