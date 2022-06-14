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Hadi söyleyin bakalım o memur ne yapsın?

Günümüzde, sınır getirilmesine rağmen aylık kira bedellerine yapılan büyük zamlar, lojmanlara olan talebi alabildiğine artırdı. Bununla beraber adaletsizlikler de siyasilerin devreye girip haksız bir biçimde lojman tahsis edilmesiyle ilgili şikayetler de arttı.

Turistik yörelere tayinleri çıkan ve lojman tahsis edilmesi pek mümkün görünmeyen kamu görevlileri, başka illere tayin yaptırabilmek için uğraşıyor. Hani eskiden, memuru Doğu ilçelerine sürgüne gönderirlerdi. Şimdi sürgün yerleri de adeta turistik yöreler oldu.

HEM ÖYLE YANDILAR Kİ…

Dün, Bodrum belediyesinde görevli bir arkadaşıma, ilçede normal bir dairenin aylık kira bedelini sordum. 7 bin liradan aşağı olmadığını söyledi. İlçenin nüfusu arttıkça kamu görevlisi sayısı da artıyor. Bodrum belki onlar için bir hayaldi. Ama şimdi gitmemek, tayini çıkanların da durdurmak için uğraştıklarını biliniz.

Memurların bu zor durumunu bilen Bodrum Belediyesi, memurlar için lojman yapmayı planlıyor. Ama belediye ne kadar lojman yapabilir? Bilemediniz 40-50 adet. Ya gerisi ne olacak? TOKİ devreye girmezse ilk kez gideceklerin durumu çok zor. Kuşkusuz yalnız memur için değil, çalışanları da sıkıntılı günler bekliyor.

LOJMANDA OLANLAR

Türkiye genelinde 238 bin lojman bulunuyor. Yılbaşında lojman kiralarına yüzde 18 zam yapılmıştı. Buna göre aylık kira bedeli sobalı lojmanlar için 566 TL, kaloriferli lojman için 743 TL olarak belirlenmişti. Kuşkusuz bunun dışında yakıt, genel giderler gibi aidatlar da alınıyor. Lojmanın bulunduğu yer ve donanımına göre fiyatlarda farklılıklar da oluyor.

Lojmanlarda oturanlar, bu hayat pahalılığında, ev kiralarının alabildiğine yükseldiği şu dönemde kendilerini şanslı görüyor. Ama onlara da rahat yok. Neler yaşandığını adını açıklamadığım bir kamu görevlisinden dinliyorum:

ELLERİNDEN ALINIYOR

“Kamu kurumlarına tahsisli lojmanlarda yaşanan yanlış durumların araştırılmasını talep ediyorum. Ekonomik kriz ve fahiş kira artışlarının yaşanmasıyla beraber kamu lojmanlarıyla ilgili de adaletsiz kararlar verilmeye başlandı. Kamudaki yöneticiler, lojman komisyonlarında yanlış kararlar veriyor. Bunu, amirlerinin baskısıyla yapıyorlar. Dış kurum personellerini lojmana yerleştirebilmek için kurumun kadrolu personeline tahsisli olan lojmandan çıkartıyorlar.

Kamu Konutları Kanunu ve yönetmeliğini yok sayıp, amirlerin yanlış kararlarına boyun eğiyorlar. Bu durum bütün ülke genelinde yaşanıyor. Ekonomik kriz yüzünden zorlanan memur arkadaşlar, lojmanlara girmek için siyasilerden, etkili konumda olan tanıdıklarından torpil arar oldular. Bu olayları, sendikalara yapılan başvuruların çokluğundan ve idare mahkemelerine açılan davalardan anlıyoruz.”

Kamu görevlileri, “Adalet” diyor demesine ama çaresizlik onları da adaletsizliğin, torpilin pençesine düşürüyor. Maaşlarının üstünde ev kirası istenen memur ne yapsın? Hadi söyleyin bakalım……

“Doğru belediyecilik” ve Çankaya

Çankaya'nın ödüllü parkı Zafer Park'ta geçen hafta sonu önemli bir toplantı vardı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 8 yılın hesabını verdi.

“Doğru belediyecilik ranta değil, halka hizmet etmektir. Doğru belediyecilik önce insan demektir. Dertlere derman olmaktır.” Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca açıklanan ilçelerin sosyo – ekonomik gelişmişlik sıralaması araştırmasında Çankaya'nın en büyük sıçramayı yapan ve Türkiye'nin Şişli'den sonra en gelişmiş ikinci ilçesi olduğunu öğreniyoruz.

BORÇ YOK, KREDİ YOK

8 yılda 90 yeni park, bir milyon metrekareye ulaşan yeşil alan, Çankaya Ev'leri, kültür merkezleri, kreşler, Bahar Ev'leri, kütüphaneler, kapalı yüzme havuzları gibi önemli tesisler Çankaya halkına kazandırıldı. Taşdelen “Bütün bunları tek kuruş borç almadan, kredi kullanmadan başardık. Halkın parasını halkımıza geri verdik” diyor.

Başkan Alper Taşdelen, görevde 10 yılını doldurduğunda neleri gerçekleştirmiş olacaklarını da şöyle anlattı:

“Çankaya'mıza 2 milyar 100 milyon lirayı aşkın yatırımı gerçekleştirmiş olacağız. Bunu, belediye bütçesini, belediyemizin büyüklüğünü 4 kat arttırarak başarıyoruz. 8 yıldır liyakat ile borç almadan, kredi kullanmadan kendi öz kaynaklarımızla çalıştık ve ürettik. 2014'te 554 milyon TL olan belediye bütçemizi 2022'de 2 milyar 170 milyon TL'ye ulaştırdık. Yani belediyemizi 4 kat büyüttük; 4 kat güçlendirdik.”

YEMEK, BELEDİYEDEN

Çankaya Belediyesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı “Karakış Yardımı” projesi kapsamında bugüne kadar 250 bin üniversite öğrencisine akşam yemeği verdi. Başkanın ilkokulda öğrenim gören çocuğu olan ailelere de müjdesini aktaralım:

“Çankaya'mızda Eylül ayı itibariyle, geliri düşük, yoksul olan 35 mahallemizdeki 3 bin ilkokul öğrencimize öğle yemeği vereceğiz. Öğle yemekleri çocuklarımızın sıralarına gidecek. Velilerimiz, çocuklarının beslenme çantasına ne koyacağını düşünmeyecek, çocuklarımıza sıcak yemeği biz ikram edeceğiz.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la uyum içinde çalışan, sosyal belediyeciliği yaymak için çaba gösteren Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, kreşler açarak annelerin yükünü de önemli ölçüde üzerlerine almış oluyor.