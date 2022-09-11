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Kamuya dönüş yolu

Olağanüstü Hal (OHAL) yetkisine dayanılarak Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında bugüne kadar 127 bin 192 kamu görevlisi meslekten çıkarıldı. Bunlar arasında C. Savcılığı tarafından hakkında “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verilen de mahkemede beraat edenler de var. Bunların yanı sıra ne savcı, ne hakim yüzü görmeden de ihraç edilenler oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KHK kapsamında kamudan çıkarılanlardan yargıda beraat edenler ile C. Savcılığı tarafından haklarında “kovuşturmaya yer olmadığı”, diğer deyişle “takipsizlik” kararı alanları, iktidarları döneminde göreve başlatacaklarını söyledi. Kıyamet koparıldı, FETÖ'cülerin affedileceği, görevlerine döndürülecekleri biçiminde yansıtılmaya çalışıldı. Nitekim bu sözlere bugün inananların sayısı az değil. Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha dinliyorum:

OYSA SÖYLEDİĞİ ŞU

“1- Bir; KHK ile Barış Akademisyenleri atıldı. Bunlarla ilgili mahkumiyet kararı yok. Hepsini görevlerine geri getireceğiz.

2- KHK ile atılan bir kişi savcıya gitti, savcı dedi ki ‘İnceledim, bir suç yok. Yani soruşturmaya gerek yoktur.' Buna rağmen kişiyi görevine başlatmıyorlar. Biz başlatacağız. ‘Bir şey yok' denilen adamı sen ‘Açlığa mahkum edeceğim' diyorsun. Devlet dediğin adaletli olur.

3- KHK ile atmışsınız; mahkemeye gönderilmiş. Mahkemede beraat etmiş. Anayasa Mahkemesi'ne gitmiş beraat etmiş. Olağanüstü Hal İşlemlerini İnceleme Komisyonu ‘Hayır ben seni başlatmayacağım' diyor. Niye başlatmıyorsun kardeşim? Biz başlatacağız.”

Kılıçdaroğlu'na, “Peki mahkum olan FETÖ'cüler ya da diğer örgüt mensupları için ne yapacaksınız?” diye sorduğunuzda şu cevabı veriyor: “Terör bağlantılarından ötürü mahkum olmuş, hapse girmişse zaten biz istesek de onu göreve iade edemeyiz. Benim söylediklerimi ayrı, onlar söylediklerimi farklı yöne çekiyorlar.” Bu bilinçli olarak yapılıyor.

DEVA'NIN BAKIŞI

Genel Başkanlığını Ali Babacan'ın yaptığı DEVA Partisi, bir çok konuda çok önemli çalışmayı sonuçlandırmış durumda. Örneğin az önce kamudan ihraç edilenlerin durumunu anlattım. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu da bu konuda çalışmalarını yapmış.

DEVA'nın, kamudan ihraç edilenlerden haklarında mahkumiyet kararı bulunmayan, savcılıktan “kovuşturmaya yer olmadığı”, mahkemeden “beraat” kararı almış ya da hiçbir mahkumiyeti bulunmamasına rağmen kamudan ihraç edilenler için ne düşündüğünü Yeneroğlu'na sordum. Şunları söyledi:

“Örgütün mahrem yapısında bulunmamış, mahrem yapısıyla olmamış, geçmişteki faaliyetlerinden dolayı sohbete katıldı, bankaya para yatırdı, derneğe bağışta bulundu gerekçeleriyle, sonuçta ciddi mağduriyetlerle karşı karşıya kalan insanlar var. Örgütün darbe teşebbüsüne katılmasa bile, bakın bunu özellikle söylüyorum katılmasa bile, örgütün yönetiminde olmuş, örgütün mahrem yapısı içerisinde olmuş, örgütün sonuç itibariyle suçlarında bir şekilde bir görev almış, sınav sorularını çalmış, mahrem yapı içerisinde görev almış kişiler bizim bünyemizde değiller.”

SON 1.255 KİŞİ KALDI

Kamudan ihraç edilenlerin umudu “Olağanüstü Hal İşlemlerini İnceleme Komisyonu” olmuştu. Bu kurul, başvuruları değerlendirip karara bağlıyor. Komisyon bünyesinde 75'i raportör (hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 240 personel görevlendirilmişti.

Olağanüstü Hal kapsamında yayımlanan KHK'lar ile 125 bin 678 kişi kamu görevinden çıkarıldı. 3 bin 213 rütbe alma, 270 yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatma) olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi. Başvuru ve kararların 9 Eylül 2022 tarihi itibariyle durumuna bakalım:

■ Komisyona yapılan başvuru sayısı 127 bin 192'yi buldu. Komisyon kararlarını 22 Aralık 2017'den itibaren vermeye başladı. Bugüne kadar 125 bin 937 kişi hakkında karar verdi.

■ Bunun 108 bin 313'ü hakkında “kamuya dönüş talebi” reddedildi. Ret kararı verilen dosyalardan 101 bin 69'u adli dosya. 21 bin 484'ünün soruşturma ve kovuşturma devam ediyor. 57 bin 884 kişinin ise mahkumiyeti kesinleşmiş durumda.

■ 17 bin 624 kişinin kamuya dönüşü başvurusu yerinde bulundu. Komisyonun elinde incelemeyi bekleyen bin 255 dosya kaldı. Başvuruların yaklaşık yüzde 99'u hakkında karar verilmiş oldu.

İKTİDAR DEĞİŞİRSE

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim ediliyor. Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) belirlenen Ankara İdare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabiliyor.

KHK ile atılanların durumu önümüzdeki dönem sıkça konuşulacak. İktidar değişirse beraat eden, kovuşturmaya yer olmadığı kararı alanlar başta olmak üzere çok sayıda kişi devlete geri dönebilecek. Ancak iktidar değişmezse, onların durumu da değişmeyecek.

KRT'de bugün saat 21.00 de KHK'den atılan eski 5 kamu görevlisi yaşadıklarını anlatacak. Dinleyince içiniz sızlayacak. Belki o sesleri ilk kez duyacaksınız…