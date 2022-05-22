Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Cudi Dağı eteklerinde raket sesleri

Devlet Cizre'den Şırnak il merkezine gelene kadar sıralanan Cudi dağlarında 10'larca yıldır süren terörün bittiğini müjdelemek istiyor.

16-22 Mayıs tarihleri arasında Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde; 37'si kız 81 sporcunun katıldığı Uluslararası “CudiCup Tenis Turnuvası”nın resmi açılışından bir gün önce Şırnak'taki karşılaşmaları izliyoruz.

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SSport kanalının sahibi Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın kiraladığı özel bir uçakla Şırnak'a varıyoruz.

Saran “Şırnak eskiden terörle en çok anılan illerden biriydi; şimdi top, raket sesleri duyuyoruz. Valilikten, Tenis Federasyonu'na büyük bir gayret var” diyor.

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Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde üzerinde tenis kıyafeti olan kızlarla selamlaşıyorum; hepsi Tunuslu…

Henüz elinde raketiyle Şırnaklı bir tenis oyuncusuna rastlamadım.

Türkiye Tenis Federasyonu Başhakemi Erkan Tarhan durumu izah ediyor:

Şırnak'tan 8 kız tenis sporcusunun yanı sıra; Türkiye, Litvanya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan ve İngiltere'den de turnuvaya katılanlar olduğunu belirtiyor.

Uluslararası Tenis Federasyonu'nun “yaptırımları” nedeniyle Rusya turnuvadan çıkarılmış.

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Cudi'de festivaller bitmiyor…

Bu yıl Temmuz ayında ikincisi yapılacak “Cudi Fest” kapsamında, geçen yıl 78 ülkenin katılımıyla uluslararası “Hz. Nuh ve Cudi Dağ Sempozyumu” yapılmıştı.

Tenis kulübünü inşaat mühendisi bir kadın kurdu

Bölgede süren çatışmalardan dolayı ancak 22 yılda tamamlanan 35 km'lik otoyol, kaymak gibi olmuş.

2017 yılında şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal'ın adı verilen tünelden geçiyoruz; Şırnak Tenis Spor Kulübü Başkanı Selma Özçınar'ın rehberliğinde…

Vali Pehlivan ve eşi Yıldız hanımın desteğiyle, 2015 yılında kurulan Şırnak Tenis Kulübü'nün öyküsünü anlatan Özçınar, “Şu anda her şey çok güzel” diye söze giriyor.

150 lisanslı sporcusu bulunan Şırnak Tenis Kulübü'nün, 2 engelli tenis sporcusu Milli Takım'da oynuyor.

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Memleketi Şırnak'ta 15 yıldır İl Özel İdaresi'ne bağlı çalışan inşaat mühendisi Özçınar, “Cizre Belediyesi Voleybol Kulübü'nde iddialı. Rafting Federasyonu, Bisiklet Federasyonu turnuvalar yaptı” diyor.

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Şırnak'ın ilk kadın inşaat mühendisi de olan Özçınar; matematikçi, astronom Türk bilgini Cizreli Ebul-iz ya da Avrupa'nın bildiği ismiyle El Cezeri / Al Jazari'yi anımsatıyor.

Bundan 800 küsur yıl önce (1136-1206) yılları arasında yaşayan El Cezeri, Cizre'de vefat ediyor.

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Özçınar, gönüllü olarak çalışan 2 antrenör hocası ile mahallelerde çocuklara ulaşıp, yetenek avına çıkıyor…

Yıl 2015 ve devletin terör örgütü PKK'ya yönelik 14 Mart 2014'te başlattığı ve 10 Nisan'a kadar süren “hendek operasyonunda”; kentin yüzde 65'i yok olmuş, 6 bin ev yıkılmış…

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“Operasyonlar sürerken tenis için mücadele vermemiz, o dönemde çok eleştiri aldı. Birileri çocukların eline silah verirken, biz “Sokakta Değil, Sporda Buluşalım” sloganı ile yola çıktık. 2017'den sonra çocukları turnuvalara göndermeye başladık” diye anlatıyor Özçınar o günleri….

Devletin kimlik verdiği şehir

Şırnak'ta; vali, belediye başkanı, rektörün yan yana duruşu sürpriz değil.

Devlet eliyle yeniden kimliklenen bir şehir.

Üzerinde Türkçe ve Kürtçe “Şırnak Belediyesi/Şaredrıya Şirnex” yazan başkanlık binasının önünden geçerken, kentin iki simgesi beliriyor.

Birisi Nuh'un bereketini ve barışı simgeleyen “beyaz güvercin”, diğeri ekonomik gücünü simgeleyen kömür madeni heykelleri…

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Yerel seçimlerde yüzde 62 oy alarak Şırnak Belediye Başkanı seçilen AKP'li aday Mehmet Yarka, “1994'te de AK Parti'den aday olmuş, kaybetmiştim. Burada HDP çok güçlüydü. Şırnak'ta Ticaret ve Sanayi Odası kurucularındanım, Şırnak Spor Kulübü Başkanlığı yürüyorum. Bir çok sivil toplum kuruluşunda görev aldım, devlet inşaatları yapıyorum” sözcükleri ile kendini tanıtıyor.

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Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde Mezopotamya'nın kültürel mirası “şal şepik” kumaşlarının üretiliyor.

Valilik, Belediye, Milli Eğitim Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ile müşterek yürütülen bu projede, 15'i usta toplam 35 öğrenci yer alıyor.

Geçen yıl Habur Gümrük Kapısı'na 5 kilometrelik mesafesi olan Cizre'den Irak'a 150 milyon TL'lik şal-şepik ihracı gerçekleştirilmiş.

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Vali Yerlikaya ilde Bölünmez ve Ciner Grubu'nun kömür madenciliği faaliyetlerine vurgu yapıyor.

Cudi dağının eteklerinde yetişen incir ve nar başta olmak üzere meyveciliği, seracılığı ve hayvancılığı geliştirmeye çalışıyorlarmış.

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Şırnak ekonomisinin bel kemiğini kömür madenlerinin oluşturuyor.

Dicle Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı'nın desteği ile 2 tekstil fabrikası kurduklarını belirten Yerlikaya, Organize Sanayi Bölgesi kurulması yönünde de girişimler başlattıklarını vurguluyor

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Nuh'un gemisinin 6 bin yıl önce Cudi dağına indiğini söyleyen Vali Pehlivan, “Orada yaşamayan uygarlık yok, Toprağın üzerinde bin çeşit endemik türleri tespit ettik; altı kömür… Burasının tabiat parkı olmasını teklif ettik. Bu toprakların kaderi Hz. Nuh'un ‘Beni öyle bereketli topraklara indir ki zenginlik, bereket kaynağı olsun…' duası çizilmiş” diyor.

Koyunlar da yaylalara döner mi?

CudiCup'tan İstanbul'a döndüğümde 2005-2007 yılları arasında Şırnak'ta Tümen komutanı olarak görev yapan Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ile karşılaştım.

O yılları sordum…

“1994-1995 yılları arasında da Şırnak'ta görevliydim. O dönemde Silopi'de 100 bin baş koyun vardı. 2005 yılında bölgeye gittiğimde bu sayı 40 bine düşmüştü…” diyor.

Şırnak'ta hayvancılık halen 1990'lardaki seviyeye erişmiş değil.

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Cudi Cup; Mersin'e tayini çıkan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın “kente veda haftasına” denk geldi.

Pehivan'ın yerine Kırklareli Valisi Osman Bilgin göreve başlayacak.

Şırnak'a ilk ulusal zincir market bu yıl Anadolu Grubu'nun Migros markası ile geldi. Cizre ilçesinde ilk 5 yıldızlı otel ise 2017 yılında Koç Grubu'nun açtığı Divan…

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 2017'den itibaren Silopi havzasında süren petrol arama çalışmalarından geçen yıl sonuç alındığı açıklanmıştı.

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Cizre'de 13 Eylül 2021'de günlük 400 varil debi ile üretime alınan kuyuda keşfedilen petrolün üretim testleri devam ediyor.

Açılan kuyuya, Şırnak'ın İdil ilçesinde 9 Aralık 2019'da şehit düşen kadın astsubay Esma Çevik'in ismi verildi.