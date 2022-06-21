Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Ekonominin başındaki ekibi tanıyalım

Ülke Cumhurbaşkanı'nın iki dudağının arasından çıkan kararlarla yönetildiği için piyasanın çok umurunda olmasa da; “Ekonominin kaptan köşkünde kimler oturuyor?” sorusu kulislerdeki ağırlığını koruyor.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye yönelik, yalnızca muhalefet kanadından değil, AKP içinden de tepkilerin yükseldiği bilinen bir gerçek.

Cumhurbaşkanı Nebati'nin istifasını ister mi?

Sanmam.

Cumhurbaşkanlığı kabinesindeki tüm bakanlar gibi Saray'la uyumlu sesler çıkarırken niye göndersin ki…

Ekonomi bürokrasisinden, bakanlardan istifa edenlere bakalım; “kötü yönetimden-görevi suistimalden” giden yok.

Ya mevcut politikalara itiraz edenler ya da iktidar paylaşımında “takım oyununu” beceremeyenlerin altından koltukları çekiliyor.

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Kendi bakanlığına fahiş fiyatla dezenfektan sattığı ortaya çıktığı hafta görevden alınan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı örnek gösterebilirim.

Pekcan, soruşturma bile geçirmedi.

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Önceki Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “faiz sebep, enflasyon sonuç” tezine dayanarak ısrar ettiği “düşük faiz” politikası nedeniyle istifa etmişti.

İlginç bir istifaydı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde “görüş ayrılığı” nedeniyle istifa yaşanıyordu.

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Elvan'ın yerine gelen Nebati döneminde uygulamaya konan Kur Korumalı Mevduat (KKM), Gelire Endeksli Senet (GES) enstrümanlarıyla bankada birikimi olanlara bir istisna getirilmiş oldu.

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İktidar çevrelerine yakın bir haber kaynağım, Elvan'ın kapısının yeniden çalındığını söylüyor.

Elvan'ın istifa etmeden önce Londra'da yaşayan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Kurulu Başkanlığı'na getirmeyi teklif ettiği konuşuluyordu.

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Finansal piyasalar Elvan'ın, Şimşek ile birlikte Hazine ve Maliye bürokrasisinde yeniden yapılanma yapacağı beklentisini satın alıyordu.

Elvan'ın istifa ettiği 2 Aralık 2021'de ABD Doları 13 TL civarındaydı; KKM'nin Hazine'ye üç ayda 21 .1 milyar lira yük bindirmesine karşılık, dolar kuru 17 TL'nin altına çekilemiyor.

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O gün Elvan'ın bu talebini reddeden siyasi iradenin, bugün alacağı tutum farklı olabilir mi?

Bu kulisi benimle paylaşan kaynağım, Elvan'ın yeniden göreve gelmesini iki nedenden ötürü mümkün görmüyor.

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Birincisi kur-faiz-enflasyon sarmalı çığ haline gelmişken, iktidarın yapılabileceklerinin sonuna gelindiğini düşünüyor.

İkinci ise Elvan'ın istifadan sonra aldığı tutumla ilgili…

Turkcell'de yönetim kurulu üyelik teklifini reddeden Elvan yalnızca bakanlıktan istifa etmedi, icraata mesafe de koydu.

Mart 2021'de Merkez Bankası Başkanlığı'ndan istifa eden Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakanlık Müşaviri olarak bir köşede oturuyor.

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Ardı arkası kesilmeyen zam yağmuru, TL'de erime, uluslararası finansal piyasalarda yüksek faizle borçlanma, doğrudan sermaye yatırımlarında düşüş, işsizlikte artış, enflasyonda 3 haneli rakamları yuvarlama sonucu doğuran mevcut ekonomik politikasının piştiği mutfakta yer alan Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi 3 isme dikkat çekiliyor.

Adı Ticaret Bakanlığı için de geçen İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Kurucu Başkanı Doç. Dr. Hatice Karahan, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanvekili de olan Cemil Ertem ve eski gazeteci Yiğit Bulut…

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Erdoğan'a her hafta ekonomik rapor sunan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'nun başkan vekili iş dünyasında uzun yıllar üst düzey görevler alan Gülsüm Azeri. Avusturya'nın enerji firması OMW Türkiye, Şişe Cam iştiraklerinden Camiş, THY, İzocam, Pirelli ve Tekfen'in de aralarında olduğu çok sayıda şirketin yönetim kurulundan ayrılan Azeri; Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Global Yatırım Holding Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi…

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Aynı kurulda; Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Karahan, Yiğit ve Ertem'in yanı sıra Tarım Kredi Kooperatifleri'nin iştiraki Gübretaş yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Zeynep Müjde Sakar (AKP Genel Sekreter Yardımcısı), Hakan Yurdakul, Korkmaz Karaca, Mehmet Ali Akben, Meltem Taylan Aydın, Prof. Dr. Servet Bayındır da yer alıyor.

Cumhurbaşkanı'na ne anlatıyorlar acaba?

Ya da Cumhurbaşkanı onlardan nasıl bir performans bekliyor?

Merak işte!