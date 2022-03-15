Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Koltuk kardeşliği

Canımızı emanet ettiğimiz doktorların aldığı en yüksek maaş, AKP iktidarında bir koltuk parası değil!

Koltuk karşılaştırması da nereden çıktı diye soracaksınız; anlatayım ama önce OECD'nin 2020 yılı uzman doktor ücretleri tablosunu paylaşmam lazım.

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) göre yıllık 191 bin 966 dolar kazanç ile İrlanda doktoruna “en yüksek maaş” veren ülke.

Bir uzman doktor; Almanya'da 158 bin 853 dolar, Yunanistan'da 45 bin 555 dolar, Türkiye ise 37 bin 324 dolar kazanıyor.

Son bir yılda TL'nin değer kaybı dikkate alındığında Türkiye'deki uzman bir doktorun yıllık kazancı 20 bin dolar seviyelerine geriledi.

OECD tablosunun en altında yer alan Polonya'da bile uzman bir doktor yılda 22 bin 866 dolar kazanıyor.

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Sağlık personeline şiddetin önlenmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle Türk Tabipleri Birliği (TTB), 14 Mart Tıp Bayramı'nda 3 günlük iş bırakma eylemi başlattı.

Erdoğan'ın yurtdışına giden doktorlara “Giderseniz gidin” çıkışına yanıt oluşturan TTB, bu eylemle iktidara “Buradayız” mesajı da veriyor.

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Peki, Türkiye'nin doktoruna verecek parası mı yok?

Bu sorudan hareketle; çar-çur edilen kamu kaynağına, yandaş ihalelerine, iktidar çevresinde yaşanılan lüks ve israf kanımıza dokunuyor.

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17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna konu olan kaset kayıtlarında millete ettiği küfürle hafızamızda yer eden Cengiz İnşaat, Sanayi ve Ticaret'in patronu Mehmet Cengiz'in ofisi, ülkedeki “koltuk kardeşliğini” faş ediyor.

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Cengiz'in Altunizade'deki merkez ofisinde üzerine oturduğu koltuklar ile Erdoğan'ın İstanbul'da kullandığı çalışma ofislerinden Huber Köşkü'ndeki koltuklar aynı markanın ürünü…

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Cengiz bu koltukları ve çalışma masasını, İtalya'nın önde gelen mobilya markası Giorgetti'den 2011 yılında satın almış.

Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde (2007-2014) döşenen Huber Köşkü'ndeki koltuklar aynı markanın ürünü.

Giorgetti marka Musa model koltukların İtalya teslim fiyatı 3 bin 927 Euro.

Euro kurunu 15 TL'den alsak yaklaşık bir koltuk 60 bin TL ediyor.

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Erdoğan'ın “Vefa Sosyal Destek Grupları”nın destek götürdüğü şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım'ın ailesi ile yaptığı çevrimiçi toplantıdan medyaya yansıyan fotoğrafı hatırlarsınız…

Erdoğan'ı danışmanlarıyla oturduğu masanın etrafına sıralanan Giorgetti koltukların birinde oturduğunu görüyoruz.

Aynı odada yer alan ünlü İtalyan markası oturma takımı ve sehpası da hesaba katıldığında, neredeyse bir hastanenin tüm sağlık personelinin yıllık maaşı çıkar!

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Erdoğan'ın Oligarkı” diye tanımladığı Cengiz Holding'in patronu Mehmet Cengiz'in Londra'daki “bir” şirketinin belgelerini 13 Mart tarihli yazımda anlatmıştım.

Bu yazımda, herkesin bildiği bir sır haline gelen Cengiz'in Londra'daki gayrimenkul yatırımlarına ilişkin ilk belgeyi paylaştım.

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MF Real Estate Investments LLP adıyla No 102 Michelin House, 81 Fulham Road, London England, SW3 6RD adresinde faaliyet gösteren şirketin ortakları Mehmet Cengiz ve kardeşleri Ahmet, Asım, Ekrem, Kazım ve Şeref Cengiz'den oluşuyor.

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Şirketin 31 Ağustos 2021 tarihli muhasebe kayıtlarına göre, 42 milyon 119 bin 459 Sterlin (yaklaşık 840 milyon lira) tutarında varlığı bulunuyor.

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MF Real'in bulunduğu Londra'daki Fulham Road caddesi üzerinde, İstinye Park benzeri Michelin House binasında 47 şirket ofisi faaliyet gösteriyor.

Bunlar arasında sahiplerinin Türk olduğu şirketleri aradığımda, 2017 yılında kurulan Cirera Capital ilgimi çekiyor.

Uluslararası finans şirketlerinde kariyerleri olan Cirera'nın ortaklarına ulaştığımda “Cengiz'le tanışıklıkları” bile olmadığını söylediler.

Yaptığım araştırmaya göre de Cirera'nın yatırım portföyünün yüzde 85'inden fazlası emeklilik fonları, varlık fonları gibi kurumsal yatırımcılardan oluşuyor.

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Cengiz Ailesi Londra'ya gittiğinde Michelin'deki ofisi kullanmıyor, buraya ayak basıyorlar mı ondan da emin değilim.

Londra'nın Hyde Park yakınında Knightsbridge bölgesindeki üç katlı villalarında toplantılarını yapıyorlar.

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Bu ofiste zıpkın gibi bir ekip çalışıyor zannediyorsanız yanılırsınız, Türkiye'den bankacı bir kızı getirtip oturtmuşlar. Gelene gidene bakıyor.

Gelin etmeyin, eylemeyin bu şatafata bir son verin. Milletin parasını lüplüyorsunuz, boğazınızda kalır.

Sonra memlekette sizi tedavi edecek doktor bulamayacaksınız.