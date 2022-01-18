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Borçlanmayla emekli olunabilir mi?

Bayan arkadaşımızın doğum tarihi 11 Ekim 1962. Sigorta başlangıç tarihi 1 Temmuz 1998. Prim ödeme gün sayısı 1103. Doğum yaptığı tarih 17 Mayıs 1990. Doğum borçlanması yapıp, sigorta başlangıç tarihini doğum tarihine çekip, geri kalan günlerini borçlanarak emekli olabilir mi?

Cemal Özacar

Doğum borçlanması için doğum olayının ilk defa sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmiş olması gerekiyor. Bu bağlamda sigorta başlangıcının uzun veya kısa vadeli sigorta kolu olması da önemli değil. Emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmayan staj sigortası da doğum borçlanmasında sigorta başlangıcı sayılıyor ve staj sigortası sonrası gerçekleşen doğumlar için de borçlanma yapılabiliyor. Ancak ilk defa sigortalı olunan tarihten önce gerçekleşen doğumlar için borçlanma yapılamıyor. Arkadaşınızın doğumu ilk defa sigortalı olduğu tarihten önce olduğundan, mevcut yasal düzenlemeye göre doğum borçlanması yapması maalesef mümkün değil.

Borçlanma, sigortalının kendi isteği dışında sigortalılık süresinin kesilmesi halinde, kesilen sürelerin primlerinin ödenerek sigortalılık süresinden saydırılmasını ifade ediyor. Diğer bir deyişle hizmet borçlanması, kanunda belirtilen haller nedeniyle prim ödenmeyen (çalışılamayan) sürelerin primleri sigortalı veya hak sahipleri tarafından ödenmek suretiyle bu sürelerin prim günü/hizmet süresi olarak kazanılmasıdır. Bu bağlamda 5510 sayılı SSGSS Kanunu ile yurtdışında geçen hizmetlerin borçlanılmasına ilişkin 3201 sayılı Kanun'da sayılan sürelerin borçlanılması dışında, sigortasız geçen süreler için toplu prim ödeme (borçlanma) usulü maalesef yok.

Sandık emeklisi çalışmaya başlarsa aylığı kesilir mi?

Özel bir bankada 17 yıl çalıştıktan sonra, bankanın emekli sandığından emekli oldum (engelli raporum var). Başka özel bir şirkette çalışırsam emekli maaşım kesilir mi? 1982 doğumluyum. İlk sigorta tarihi Temmuz 1999.

Ümit Bali

Sigorta başlangıç tarihiniz Temmuz 1999, doğum tarihiniz 1982 olduğuna göre engellilere sağlanan özel emeklilik koşullarıyla emekli olmuş olmalısınız. Engelli hakkıyla emekli olmanız, emeklilik sonrası çalışmanız için engel oluşturmuyor. Emekli aylığınız kesilmeksizin, özel sektörde 4/a kapsamında sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışabilirsiniz.