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EYT için yaş dışındaki koşulları sağlamak gerekiyor

25.12.1977 doğumluyum. 04.09.1996 tarihinde SSK girişim var. Askerliğimi sigorta girişinden sonra yaptım. 01.10.2008 Bağ-Kur girişim var. 580 günü SSK olmak üzere 5.250 günüm var. EYT beni kapsar mı? Ömer G.

Emeklilik koşulları 8 Eylül 1999 tarihinde değiştirildiğinden, bu tarihten önce herhangi bir sigortalılık (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, özel banka emekli sandığı) kapsamında sigortalı olanlar EYT kapsamında sayılıyor. Sigorta başlangıcınız bu tarihten önce olduğundan, siz de EYT kapsamındasınız.

Ancak EYT'li sayılmak için emeklilik için aranan yaş dışındaki koşulları sağlamış olmak gerekiyor. Paylaştığınız bilgilere göre 4/b (Bağ-Kur) statüsünden emekli olacaksınız. Bunun için de yaş koşulu dışında 9.000 prim gününüz olması gerekiyor. Emekliliğiniz için gereken yaş dışındaki 9.000 prim günü koşulunu henüz sağlamadığınızdan EYT'li sayılmıyorsunuz. 9.000 prim günü koşulunu sağladığınızda EYT'li sayılırsınız.

Yaşınızın tespitinde fiili hizmet süresi esas alınır

27.07.1969 doğumluyum. e-devlet üzerinden emeklilik durumumu sorguladığımda 2 farklı tarih veriyor. 19.02.1997 tarihinde 4/a'lı olarak işe başladım ve 27.07.2001 tarihine kadar çalıştım. Ağustos 2001'den itibaren de 4/c'li olarak kamuda çalışmaktayım. 4/a'dan 4/c'ye geçerken 4/a'lı çalışma süremin üçte ikisini intibak süresi olarak kabul ettiler. 4/c'ye göre emekli olma zamanını e-devlette sorguladığımda 54 yaş 20 yıl olarak, tüm hizmet dökümü olarak sorguladığımda ise 53 yaş, 20 yıl, yani “emekli olabilirsiniz” diyor. Emekli olma tarihim hususunda bilgi verir misiniz? Seldah K.

4/c statüsünden emeklilik koşullarının tespitinde, sigorta başlangıç tarihi değil, 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla mevcut olan fiili prim gün sayısı/hizmet süresi esas alınıyor.

4/a kapsamında çalıştığınızı belirttiğiniz 19.02.1997-27.07.2001 tarihleri arasında ara vermeksizin (boşluksuz olarak) çalıştıysanız, emeklilik yaşınız 53 olur. Bu durumda emekli olmaya hak kazanmış olursunuz.

19.02.1997-27.07.2001 tarihleri arasında 3 aydan fazla boşluk varsa emeklilik yaşınız 54 olur ve 27.07.2023 tarihinde emekli olmaya hak kazanırsınız.

Emekli ikramiyesinde yıl ve dilim tahdidi yok

Emekli Sandığı ikramiyesi, 34 yıllık hizmette 30 yıl olarak mı ödeniyor, yoksa her yıl için hesaplanıyor mu? 1 yıl daha çalışıp 35 yıl üzerinden emekli olmam tavsiye edildi. 34 yılda emekli olunca 4 yıl için ikramiye hesaplanmadığı söylendi. 5 yıllık dilimler halinde hesaplandığı doğru mu? R. Serdar Ö.

Emekli ikramiyesi ödemelerini 30 yıllık fiili hizmet süresi ile sınırlayan yasal düzenleme, Anayasa Mahkemesi'nin 25.12.2014 tarihli ve E: 2013/111, K: 2014/195 sayılı kararı ile iptal edildi. İptal kararının yürürlüğe girdiği 7 Ocak 2015 tarihinden itibaren emekli ikramiyesi ödemelerinde 30 yıl sınırlaması yok. Memuriyet hizmet süresi ne kadar olursa (ister 34, ister 37 yıl) olsun, her tam yılı için emekli ikramiyesi ödeniyor.

5 yıllık dilimler halinde ödeme de söz konusu değil. Hizmet sürenizin her tam yılı için ikramiye ödenir. Hizmet sürenizde 34 tam yıl varsa 34 yıl için, 35 tam yıl varsa 35 tam yıl için ikramiye ödenir.