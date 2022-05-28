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İşveren çalışanını emekliliğe zorlayabilir mi?

1 Kasım 1994 tarihinde işe başladım. 31 Ekim 2021'de emekliliğimi hak ettim. Şirketim 31 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla emekli olmam için ısrarcı oluyor. Bu şekilde temmuz ayında emekli maaşına gelecek olan yüzde 40 oranındaki zamdan yararlanabileceğim bildirildi. Ancak çok kararsız kaldım ve hak kaybına uğramak istemiyorum. 31 Mayıs 2022'de şirket beni çıkarırsa, ben evraklarımı temmuz ayında SGK'ya verirsem mantıklı olur mu? Benim isteğim dışında şirket beni emekli edebilir mi? Yoksa iş akdimi feshetmiş mi sayılır? Bu durumda ihbar tazminatını hak eder miyim? Haziran mı yoksa temmuz ayında mı emekli olmalıyım? İsmi saklı

Haziran ayında da temmuz ayında da emekli olsanız emekli aylıklarına temmuz ayında yapılacak zamdan yararlanırsınız. Ancak şirket mayıs sonunda illaki işten çıkaracak ise 30 Mayıs'ta çıkışınızı alıp, 31 Mayıs'ta emeklilik başvurusunda bulunursanız haziran ayından itibaren emekli aylığı almaya başlarsınız. Ayrıca bu durumda kurban bayramı ikramiyesini de alırsınız.

Mayıs sonunda işten çıkıp, temmuz ayında emeklilik başvurusunda bulunmanız, isabetli bir karar olmaz. Bu durumda 2 aylık emekli aylığı kaybınız olur. Kurban Bayramı'na ilişkin bayram ikramiyesini de alamazsınız.

İsteğiniz dışında şirket sizi emekli edemeyeceği gibi, emekliliğe de zorlayamaz. Ancak iş sözleşmenizi feshedebilir. Bu durumda çalışma sürenize göre ihbar önelinde bulunması, ihbar önelinde bulunmaması halinde önel süresine ilişkin ücretiniz tutarında ihbar tazminatı ödemesi gerekir. Bu durumda dahi aranan koşullar sağlanırsa işe iade davası açmanız mümkün olabilir.

Hisseli ev muafiyet şartını bozar

Ben emekli memurum. Eşim ev hanımı. Eşimle birlikte oturduğumuz ev eşimin üzerine kayıtlı. Hiçbir geliri yoktur. Emlak Vergisi muafiyetinden faydalanıyordu. Bir hafta önce 2015'ten itibaren faizleriyle birlikte 3.500 TL civarında Emlak Vergisi cezası geldi. Belediyeye gidip araştırdığımda, eşimin TC No.'su üzerinde babasından kalan arsa ve kâgir ev hissesi görüldüğü, bu nedenle Emlak Vergisi'nden muaf sayılmadığı bildirildi. Biz bu emlak hisselerinden gelir elde etmiyoruz. Bu durumda Emlak Vergisi ödememiz gerekir mi? Ramazan T.

Tek konutun dışında gelir getirmeyen işyeri, arsa ve araziye sahip olunması, indirimli Emlak Vergisi oranı uygulamasına engel olmamakla birlikte; hisseli de olsa, gelir getirmese de birden fazla eve sahip olunması indirimli (sıfır oranlı) Emlak Vergisi uygulamasından yararlanılmasına engel teşkil ediyor.

Bu bağlamda, eşiniz biri hisseli diğer tam olmak üzere iki ayrı meskene sahip durumda olduğundan, maalesef oturduğunuz ev için de Emlak Vergisi ödemek durumundasınız.