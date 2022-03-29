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Kadroya geçirilen taşeron işçisi emekliliğe zorlanabilir mi?

2017'de KHK ile belediye şirketinde mevsimlik işçi olarak çalışmaya başladım. Bu yıl 12 ay olarak işe başladım. Vergi indirimim var. Muhasebe beni emekli etmek için SGK'ya gönderiyor ama ben emekli olmak istemiyorum, ne yapabilirim? Yasal ne hakkım var? İsmi saklı

Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya veya belediye şirketlerinde işçi statüsüne geçirilen taşeron işçilerine ilişkin yasal düzenlemede yer alan “istihdam süresinin hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemeyeceği” hükmü, işverene kadroya geçirilen taşeron işçisini emekliliğe zorlama veya emekliliğe sevk yetkisi vermez. Bu hüküm ancak, emekliye sevk değil yasal düzenleme gereği sözleşmenin sona erdirilmesi sonucunu doğurur.

Emekliliğe zorlanmanız ya da sevk edilmeniz söz konusu olmaz. Ancak işveren, emekli aylığı almaya hak kazandığınız kanaatinde ise söz konusu yasal düzenleme gereği sözleşmenizi sona erdirebilir.

Bu durumda sözleşmenizin fesih gerekçesine göre de dava açmanız mümkün olabilir. Örneğin, yasa hükmünün, engelli ya da vergi indirimi hakkı olanlara sağlanan özel emeklilik koşullarına bağlı olarak emekliliğe hak kazanılmış olanları kapsamadığını değerlendiriyorum.

Sonuç itibarıyla yapılan zorlamaya kayıtsız kalmanızı, emeklilik nedeniyle de olsa kendiliğinizden işten ayrıldığınıza ilişkin herhangi bir belge imzalamamanızı, işverenin uygulamasına göre aksiyon almanızı öneririm.

Ölüm tarihinden sonra yatan dul aylığı çekilebilir mi?

Kayınvalidem Bağ-Kur'dan dul maaşı alıyordu, 22 Mart 2022 tarihinde vefat etti. Maaş ödeme günü ise 28 Mart 2022. Hesabına yatan (yatacak) parayı alabilir miyiz? Aynı maaş hesabından iki kızı da eşlerini kaybettikleri için yetim maaşı almaktadır. Mehmet Görgülü

Sigortalıya veya hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıklar, SGK'ca belirlenen dönem ve tarihlerde her ay peşin olarak ödenir. Ölüm halinde, ölüm tarihine ait ödeme döneminde peşin ödenen gelir ve aylıklar geri alınmaz. Ancak ölüm tarihinden sonraki döneme ait aylığın çekilmesi halinde, ilgililerin SGK'dan alacağı varsa bu alacaklarından mahsup edilir, alacakları yoksa genel hükümlere göre geri alınır.

Kayınvalideniz adına 28 Mart 2022 tarihinde yatan aylık, 28 Mart 2022 – 27 Nisan 2022 döneminin aylığı olup, kayınvalideniz 28 Mart 2022 tarihinden önce vefat ettiğinden, bu aylığa hak kazanmamış oluyor. Buna göre de hak edilmeyen aylığın çekilmemesi gerekiyor. Çekilmesi durumunda kızların aylıklarından kesilmek suretiyle SGK tarafından tahsil edilir.