PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Prim eksiğimi nasıl kapatırım?

30 Ağustos 1969 doğumluyum. İşe giriş tarihim 1 Mayıs 1999. Emekli olma şartım nedir? Prim eksiğini nasıl kapatırım? Bir çocuğum var, işe girişten sonra. Nazar

1 Mayıs 1999 sigorta başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden normal emeklilik için 20 yıl sigortalılık süresi, 5975 prim günü ve 55 yaş; yaştan emeklilik için ise15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim günü ve 58 yaş koşullarına tabisiniz.

Mevcut prim gününüzü belirtmemişsiniz. İki seçenekten hangisi size daha uygun ise emekliliğinizi ona göre planlayabilirsiniz. Eksik prim gününüz için çocuğunuzun doğum tarihinden itibaren 2 yıl içinde kalan prim ödenmemiş süreleri borçlanabilirsiniz. Ayrıca 1.230 güne kadar isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyebilirsiniz.

Sınıf okulu borçlanması emeklilik yaşımı değiştirir mi?

16.09.1971 doğumluyum. 01.04.1995 tarihinde yedek subaylık için acemi birliğine teslim oldum, 01.08.1995'te yedek subaylığım başladı. SSK girişim 03.02.1997. Acemi birliğinde geçen yaklaşık 4 aylık süreyi borçlanırsam SSK giriş tarihim bakımından emekliliğime faydası olur mu? Gökhan Hosatcı

Yedek subay okul dönemini borçlandığınızda emeklilik şartlarınızın tespitinde esas alınacak sigorta başlangıcınız 4 ay geri gelir. Hatta 12 ay yedek subaylık yaptığınız varsayımıyla hak kazandığınız 3 ay fiili hizmet süresi zammı (FHSZ/yıpranma), sigorta başlangıcınızı 3 ay daha geri çeker. Ancak tüm bunlara (sigorta başlangıcınız 7 ay geri gelmesine) rağmen 24.05.1994 tarihi öncesine gelmeyeceğinden emeklilik yaşınız değişmez. 4/a statüsünden emeklilik için 55 yaş koşuluna tabi olursunuz.