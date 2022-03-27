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Yurtdışı borçlanması emeklilik statümü değiştirir mi?

Yurtdışında yaşamaktayım. Yaşım 54. Türkiye'de 1987 yılında sigorta girişim, 5371 prim günüm var. 5375 günü tamamlamak için 1 ay borçlansam (4/b üzerinden borçlanacakmışım), emeklilik statüm değişir mi? En son 4/b'den borçlandım diye beni Bağ-Kur'dan emekli etmezler değil mi? Sadettin

Birden fazla sigortalılık kapsamında prim ödemesi olanlar, son 7 yıllık (2520 günlük) fiili prim ödemesi daha çok hangi sigortalılık kapsamında ise o sigortalılık statüsünden yine o sigortalılık statüsünün şartlarıyla, prim günlerinin eşit olması halinde ise son sigortalılık statüsünden yine son sigortalılık statüsünün şartlarıyla emekli olurlar. Yurtdışı borçlanmanız 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Ancak borçlanacağınız süre 1260 günden az olduğundan, emeklilik şartlarınız ve statünüz değişmez. Yine 4/a (SSK) statüsünden emekli olursunuz.

SGK kararına istinaden ikramiye alabilir miyim?

20 yıl 9 ay Emekli Sandığı, 2 yıl 2 ay Bağ-Kur, 2 yıl 2 ayda sigorta hizmetimi birleştirip, 2014 yılında 4/c'den emekli oldum. İhraç olduğum için ikramiye alamadım, dava da açmadım.15 Mart 2022 tarihli köşenizde belirttiğiniz SGK Yönetim Kurulu'nun 6 Ocak 2022 tarihli kararınaistinaden ikramiye alabilir miyim? Alamazsam hangi yolu izlemem gerekir? Bayram Köksal

SGK Yönetim Kurulu'nun 6 Oca 2022 tarihli kararı, memuriyetleri göreve son verilme, meslekten çıkarılma, kamu görevinden çıkarılma veya re'sen emekliye sevk edilme nedeniyle sona eren ve birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlardan, memuriyet görevinin sona erdiği tarih itibarıyla 4/c (Emekli Sandığı) kapsamındaki hizmet süresi tek başına emekli aylığı bağlanması için yeterli (kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl fiili hizmet süresi) olanları kapsıyor.

4/c kapsamındaki hizmetiniz tek başına emekli aylığı bağlanması için yeterli olmadığından (25 yıldan az olduğundan) maalesef ikramiye alamazsınız. Yargı yoluna başvursanız da sonuç değişmez. Zira SGK Yönetim Kurulu bu kararı, yargının Emekli Sandığı'na tabi hizmeti tek başına emekli aylığı bağlanması için yeterli olanlara ikramiye ödenmesi gerektiğine dair verdiği kararların müstakar hale gelmesi üzerine aldı.

Kayınvalidem cenaze yardımı alabilir mi?

Kayınvalidem 2021 Kasım ayında kızını kaybetti. Kızı da kendisi gibi ölen eşinden SSK aylığı almakta idi. Şu an ölen kızının payı da kendisine geçmiş durumda. Kayınvalidem cenaze yardımı alabilir mi? Avukatımız, kayınvalidemin 2004 yılında ölen eşinden cenaze yardımı aldığı için bu sefer alamayacağını söyledi, bu doğru mudur? Haldun Görüşen

Kayınvalidenizin cenaze yardımı alamayacağı doğru, ancak nedeni avukatınızın söylediği gibi daha önce ölen eşinden cenaze yardımı almış olması değil.

Cenaze ödeneği (yardımı), iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü ya da yaşlılık (emekli) aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalılar için ödeniyor.

Dul ve yetim aylığı alan kişinin vefatı halinde cenaze yardımı ödenmez.Baldızınız babasından yetim aylığı aldığından, vefatından dolayı kayınvalidenize cenaze yardımı ödenmez.