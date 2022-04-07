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Hangi İslamcılar

Bazı olaylar, ülkemizdeki siyasal İslamcı çevreleri yansıtan “ayna” görevi üsleniyor.

Bu konuyu açacağım…

Detaya girmeden ana hatlarıyla bir tarihsel süreci yazmalıyım:

Tarih, siyaset ve din felsefesine önemli katkılar sunan Alman filozof Karl Jaspers, MÖ 800 ile MS 200 arası tarihsel dönemi “eksen/esas çağ” deyimiyle açıkladı.

Bu zaman süreci emsalsizdi; “bilincin en canlı haliyle su yüzüne çıkmasını sağlayan derin bir nefes!”

Günümüz dünyasının belli başlı dinlerin doğduğu çağ bu:

Çin'de, Konfüçyüsçülük ve Taoizm…

Hindistan'da, Hinduizm, Budizm, Jainizim…

Ortadoğu'da, Zerdüştlük, Musevilik, Hıristiyanlık…

Yunan Sofistleri de buraya koymak lazım.

Ekonomist antropolog Prof. David Graeber gibi araştırmacılar, düşünceyi kökten değiştiren bu zamanı biraz uzatıp İslamiyet'i de ekledi.

Sadece felsefe değil; koca imparatorlukların yerini mini devletlerin alması veya madeni paranın bulunması gibi köklü ekonomik-politik değişimler bu dönemde gerçekleşti…

Ticaretten siyasete devrimci değişimiyle İslam, Ortaçağ'ın parlayan yıldızı oldu. Eşi nadir görülen yayılma/cihat dalgasıyla yeni din; Afrika'nın Atlantik kıyılarına, İspanya'nın büyük bölümüne, orta Fransa'ya, Kuzey Hindistan'a, Doğu Hint Adalarına, Çin'in bazı yerlerine, Orta Asya'ya kadar taşındı…

On yıllarca önce bir kabile olan topluluk kısa sürede bunu nasıl başardı?

Peki, yüzyıllarca sonra bugün ki acıklı/hal-i pürmelali nedir?

DIŞ PARMAK

Yıl, 732.

Fransa'da yaşanan Poitiers ve Tours çarpışmalarıyla İslam Ordusu'nun kesintisiz ilerleyişi durdu. İslam'ın bir dünya projesi olarak hız kazanması gücünü kaybetti.

Ama meseleyi salt askeri güç olarak görmek bu yazının konusu değil; felsefeden bilime, siyasette ekonomiye İslam düşüncesinin yayılması nasıl durdu/durduruldu? Farabi, Harezmi, Heysem, Biruni vd. devamı niye gelmedi? Kültür eğitim merkezleri niye çağ dışı hale dönüştürüldü? Batı dünyasındaki Rönesans, reform, coğrafi keşifler, endüstriyel devrimin gelişimi gibi akılcılık neden ıskalandı? İslam'ın altın çağı neden kapandı?

Rahmetli Fuat Sezgin bunun sebebinin Haçlı Seferleri'nden Moğol istilasına kadar din olgusu dışındaki olaylardan kaynaklandığını yazdı. Tartışılabilir…

Merakım: Müslüman ülkeleri sömürge haline getiren dış müdahalelerin/ emperyalist sömürünün İslam siyasal düşüncesini ne derece etkilediği? Günümüzde Batı karşıtı görünenler, Batı ile daima ittifak halinde çünkü!

Bu perspektiften tarihsel arka planı görmek şart:

İslam'ın salt siyasal kimliğe indirgenmesi ne zaman gerçekleşti? Teoloji, politikanın bütününü kapsar hale nasıl getirildi?

Hurafe, dinden derin hale nasıl getirildi?

Sömürgeci Batı, ılımlı veya radikal siyasal İslam'ın “doğumuna” ne derece etkili oldu?

Hadi Türkiye iç siyasetini geçeyim; AKP iktidarı gölgesindeki medya ABD'den Rusya'ya, AB'den Çin'e dış dünyadaki gelişmelere “kimin penceresinden” bakıyor?

Yeni Şafak gazetesinin dünkü haberi üzerinden anlatayım:

YENİ SAFLAŞMA

Yeni Şafak dün şunu yazdı:

-“Pakistan Başbakanı İmran Han, demokratik siyasetin önemli araçlarından olan güven oylamasından kaçmak için 220 milyonluk ülkeyi belirsizliğe sürüklüyor. Meclis'teki çoğunluğu kaybeden İmran Han'ın, istifa etmesi ya da görevi çoğunluğun belirlediği hükümete devretmesi gerekirken, Meclis'i feshettirmesi anayasayı ihlal olarak görülüyor.”

Haberin, satır aralarına sokulan siyasi değerlendirmenin doğruluğunu-yanlışlığını geçeyim.

Gazetenin, Pakistan gelişmelerine bakışı neredeyse tüm Batı medyasının tavrıyla benzer!

Müslüman Pakistan'ı, Batı/ABD egemenliğinden çıkarıp bağımsızlıkçı çizgiye taşımaya çalışan İmran Han'a, Yeni Şafak muhalefetini nasıl analiz etmek gerek?

Türkiye'deki siyasal İslami kimlik, yeni Soğuk Savaş'ta da “komünizmle mücadele” gibi Batı merkezci yapının “yeniden üretimine” sokulup, yine “kullanışlı -elverişli” hale mi getirilecek? Bu çevreler, özellikle “emperyalizm” olgusunu göz ardı eden Batılı güçlerin siyaset projesine yine mi mahkûm olacak? Yetmedi mi daha? Ne zaman “dış etkilerden kurtulup” tarihsel sorgulama yapacaklar?

Bakınız:

Dünya, yeni kamplaşmalara sahne oluyor. Emperyalizme ve neoliberalizme itirazı olanların ittifak kurmaya çalıştığı döneme giriliyor. Küresel boyutta siyasal İslamcısından solcusuna, milliyetçisinden liberaline herkes safını yeniden belirliyor. Pakistan'ın, Yeni Şafak'a “ayna” tuttuğunu gördük. Umarım hatalarından dönerler…

Elbet dünyada “eksen/esas çağ” benzeri dönem tarih sahnesine yine çıkacak.

Duraklamalar, gerilemeler olsa da insanoğlunun yürüyüşü ileriye doğru sürecek…