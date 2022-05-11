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Yeter artık, yazıktır

Aziz Nesin…

İdeal toplum yolunun ideal nesil yaratmaktan geçtiğine inandı. Çocuklar için, öğreticilik tuzağına düşmeden cesaret ve dürüstlük değerini hissettiren 14 kitap kaleme aldı: Boyalı Tilki Masalı, Pırtlatan Bal, Anıtı Dikilen Sinek, Şimdiki Çocuklar Harika, Arkadaşım Badem Ağacı…

Şöyle dedi:

-“Sevgili çocuklarım, yaşamınız boyunca gerçekçi olmanızı, gerçekleri araştırıp öğrenmenizi dilerim; çünkü ancak gerçekçi insanlar, kendilerine, yurtlarına, halklarına, insanlara ve dünyaya gerçekten yararlı olabilirler…”

Yetmedi:

Öğrenim olanağından yoksun çocukların topluma yararlı bireyler olarak yetiştirilmesi amacıyla 1973 yılında vakıf kurdu.

Vakfın giderleri Aziz Nesin'in eserlerinin telif hakları, gayrimenkul kira gelirleri, bağışlar ile karşılandı.

İstanbul Çatalca'da özellikle Anadolu'da okuma olanağı bulamayan çocukların kabul edildiği yurt binası yapıldı.

Çocuklar yurtta kalıp çevredeki devlet okullarında eğitim görüyor. Başarı gösteren çocuklar için özel okullardan burs talep ediliyor…

Nesin Vakfı yaşam kuralları var. Örneğin:

-Çocukların odalarına kapı vurulmadan ve çocuğun izni olmadan girilemez.

-Odalarda arama tarama yapılamaz. Okudukları kitaplar denetlenmez.

–Dayağa, korkuya, cezaya, hele bireyi yok sayan toplu cezaya yer yoktur.

-Çocuklara saygı duyulur, onların düşünceleriyle, duygularıyla, arayışlarıyla, sanatsal ve bilimsel ürünleriyle alay edilmez.

-Çocukların sorunları dinlenir, bu sorunlarına çözüm arayışları engellenmez ve olanaklar dâhilinde sorunlarına çözüm aranır…

ÜRETEN OKUL

Vakıfta üretim, Aziz Nesin'den bu yana gelen bir gelenek.

Öncelikli amaç çocukların taze gıdalara erişimini sağlamak. Bu amaç doğrultusunda doğaya uygun permakültür ekolojik sistem uygulanıyor.

Vakıf, 30 dönümlük alanda birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Hiçbir kimyasal kullanılmadığından bu canlıların sayısı, sağlıklı ekosistemlerde olduğu gibi gittikçe artıyor.

Bu çalışmalara gönüllüler de katılıyor…

Keza:

Çatalca'daki vakıf binası büyük bir tarihe ev sahipliği yapıyor. Aziz Nesin'e ait; öykü, roman, oyun taslakları, özel notlar, mektuplar, yayın koleksiyonları, resimler, fotoğraflar gibi çok değerli belgeler var.

Yaklaşık 35 bini Aziz Nesin'e ait olan 70 bin kitaplık kütüphane bulunuyor. Ki, kütüphane her gün daha da zenginleşiyor. Vefatından sonra Prof. Server Tanilli'nin yaklaşık 15 bin kitap ve dergi koleksiyonu kütüphaneye bağışlandı. Araştırmacılar gelip burada çalışabiliyor…

Bitmedi:

Aziz Nesin'in, oğlu Prof. Ali Nesin'e vasiyetiydi: Matematik Köyü projesi.

Matematik alanında eğitim ve araştırma yapan kurum İzmir Şirince'de, vakfa ait 55 dönümlük arazi üzerine 2007 yılında kuruldu.

Nesin Vakfı'nın yeni heyecanı ise Matematik Köyü'ne kardeş getirmek: Nesin Lisesi…

Öğretmenler ile öğrencilerin aynı mekânları paylaştığı, bir arada yaşadığı, dostluk kurduğu, “hepimiz aynı gemideyiz” hissiyatını uyandıran bir eğitim kurumunu Şirince'de inşa etmek…

BİR YURDU SİNDİREMEDİLER

Nesin Vakfı, -gönüllerin de desteğiyle- öğrenmenin, anlamanın, araştırmanın, düşünmenin, sorgulamanın yaşam biçimine dönüştüğü bir eğitim kurumu için yıllardır çabalıyor, çalışıyor…

Bakınız:

Çoğu dini cemaatlere ait Türkiye'de 4 bin 406 özel öğrenci yurdu var.

Bu özel yurtlarda 442 bin 245 öğrenci kalıyor.

Tablo böylesine ortadayken birileri, sadece 40 çocuklu bir Nesin Vakfı yurdunu içine sindiremedi! Nesin Vakfı'nın banka hesapları İstanbul Valiliği tarafından “sosyal medyada usule aykırı bağış toplama” gerekçesiyle bloke edildi!

Vakıf, 38 yıldır gönüllülerden bağış toplarken bu karar niye şimdi alındı? Sebebi sonra ortaya çıktı:

Nesin Vakfı arazisi yanına 2020 yılı mayıs ayında eğitim/medrese faaliyeti yapan İsmailağa cemaatine ait Rabıta Vakfı taşındı! AKP'li belediyenin imar değişikliğiyle kaçak binaları kurtulan “yeni komşu” rahat nefes alınca hedefini Nesin Vakfı yaptı. Vakıftaki yaşamdan rahatsızdı! Devreye bürokrasiyi soktu ve 1984 yılından beri öğrenci barındıran Nesin Vakfı'nın ipini çekti!

Hesaplara bloke konulduğu yetmezmiş gibi yakında arazinin de hazineye geçirilmesi ve Nesin Vakfı yönetim kurulu üyelerinin de cezalandırılması isteniyor…

Prof. Ali Nesin feryadında haklı değil mi:

“Yeter artık! Nesin Ailesi bu ülkenin düşmanı değil.”

FETÖ yurtlarını açmak için dün olmadık çaba gösterenler, bugün benzerini başka tarikatlar için yapıyor.

Yazık. Akıllanmıyorlar.