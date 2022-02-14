Ümit Genç İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geliyor gelmekte olan

Bu sezon ligin ‘final’ olarak görülen tüm maçlarından istediğinden fazlasını almış Trabzonspor için 25. haftayı özel bir yere koymanın 3 sebebi vardı;

1- Ligin zirvesine aday diğer takımla oynarken hem futbolun hem de psikolojinle daha çok hak ettiğini ve istediğini herkese ispatlamak.

2- Puan hesapları yapılırken arkana bakmanı azaltacak galibiyeti alıp son haftaların stresini yaşamadan kafayı rahata almak.

3- Güvercinin kanadını bile bordo maviye boyayıp maça götüren bir futbol kentinde o insanlara 3 puandan fazlasını vermek.

Bu 3 ciddi sebep ligin lideri için Konyaspor maçını bir şampiyonluk maçı havasına soktu. Stadı ağzına kadar dolduran taraftar şampiyon gibi oynayan ateşli bir takım izlemek istiyordu.

SAHADAKİ ATEŞİN ADI CORNELIUS

Onlara istediğini veren adam Cornelius oldu. Sahadaki ateşin adı Cornelius… İnanılmaz özel bir santrfor performansıyla ilk yarıda orantısız bir güçle ezdi. Konyaspor’un iki stoperini birden sırtına alıp gezdirecek kıvama getirdi. Onun işi değildi ama ekstra yaptı. Soldan ceza sahası yayına paralel çıkardığı müthiş pasla Visca’ya attırdı. Topu yiyecek gibi oynadığı için bir pozisyonda Nwakaeme’nin bile üstüne çıktı. Direkten dönen kafası girse azizliğini ilan ediyordu.

İnanılmaz bir tempoyla geçilen 45 dakikanın kalitesi Süper Lig ortalamasının çok üzerindeydi. Skoru da alan Trabzonspor’un oyuna psikolojik hakimiyeti Konya’nın gardını fazlasıyla düşürüyordu. Abdullah Avcı’nın eseri joker Dorukhan 60’taki bindirmesinde final pasını geçirebilse şampiyonluk şarkılarının saatini öne atabilirdi.

STAT YIKILIRKEN KRAM MASAJINA GİTMEK

Ama bir sihirbaza sahipseniz o şarkı fazla gecikmez. İzlemeyen birine tarif et deseniz edemez bir şey yaptı Nwakaeme. Etrafını saran 4 Konyalı alanını daralttıkça o büyüdü. Alamadılar ayağından. Sınırları zorlarken sinirleri bozdu. Öyle çıldırtan bir dengesi var ki adamın yaptıkları çok normalmiş gibi davranıyor. Herkesin rüya gördüğünü sandığı o asistte stat yıkılırken Visca’ya kramp masajına gitti. 3 haftayı golleriyle kurtaran yeni prense iade-i itibar. Sıfır ego.

2. gol ve Nwakaeme’nin büyülediği şehir çok çok uzun süredir hasretini çektiği o yoğun duyguları bir arada yaşarken Konyaspor farkı 1’e indirdi belki ama dalga dalga yükselen bir haberin sesini dindiremedi; artık geliyor gelmekte olan.