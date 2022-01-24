Ümit Genç İletişim Bilgileri

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Şampiyonluğa hayat veren öpücük

İnanılmaz bir geri dönüş hikayesinin yaşandığı Galatasaray deplasmanının ardından basın toplantısındayız. Ligi domine eden takımın teknik direktörü Abdullah Avcı’nın dilinde yine aynı laf; ‘Sadece 3 puan kazandık’

Yok hocam, maalesef söylediğiniz kadar basit değil. Şu maçın getirisi sadece 3 puan değil. Bir takım 6 dakikada ne kadar fazla şey kazanabilirse o kadar fazla şey kazandın. Alt alta yazınca daha açık oluyor her şey;

1- 98 gündür skor alamadığın, 5 gün önce 2 penaltı kaçırmış, psikolojik anlamda müthiş bir kırılma yaşayan ve en önemlisi yarattığın takıma sahada ruh katan Bakasetas’ı…

2- Sivas ve Giresun kayıplarından sonra birileri tarafından takım içi dengeleri bozmakla sorumlu tutulan, dün gece 90’da attığı buz gibi golle şampiyonluk hamlesi yaptığın Visca’yı…

3- G.Saray deplasmanında 1-0 geride girdiğin soyunma odasında 8+3 hesapları ile stresi yaşarken, solak olmasına rağmen sağ stoper riski alıp maçın kader adamı haline getirdiğin 19 yaşındaki Ahmetcan Kaplan’ı…

4- Sivas’ta topu elinden kaçırdığı için ‘şampiyonluğu kaçırmış’ gibi eleştirilen, Galatasaray karşısında yaptığı ilahi kurtarışlarla takımı sırtına alıp kaptan saygınlığını yeniden alan Uğurcan Çakır’ı…

5- Tam olarak böyle bir maça ihtiyacın vardı. Adrenalin pompalayacak, kalan 15 haftada takım inancını, şampiyonluk psikolojisini, şehir desteğini ve büyük maç almanın verdiği o inanılmaz özgüveni yeniden kazandın.

Ligin 12. haftasındaki Beşiktaş maçında 90+6’da Cornelius’un attığı son dakika golüyle kazanılan maçtaki sevinçle, Galatasaray maçının son dakika sevinci arasındaki farkı görenler ne kazandığını çok iyi biliyor artık.

Sezonun en iyi oyununu oynayan Galatasaray’a karşı bu kadar fazla kırılma anı yaşadığın bir maçta geri dönmek sadece 3 puan değil, şampiyonluğa hayat veren öpücüktür.