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Aday gösterdim üste para istiyor

“Valla sizi bilmem, benim gönlümden geçen cumhurbaşkanı adayım belli, milletin orasına koyacağını söyledi, hakkını verdi, vaatlerini gerçekleştirme konusunda liyakat sahibi, ihaleleri garantili kazanıyor, seçimi de garanti kazanır” diye yazdım.

Cumhurbaşkanı adayım Mehmet Cengiz, kişilik haklarına hakaret ettiğim iddiasıyla dava açtı, bir milyon lira manevi tazminat istiyor.

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Geçmediğimiz köprüye, girmediğimiz tünele, uçmadığımız havalimanına, görmediğimiz otoyola para ödetiyorlardı…

E şimdi, etmediğimiz hakarete para ödetmek istiyorlar!

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Bakın manevi tazminat davası deyince aklıma geldi…

Akp eski milletvekili Süleyman Sarıbaş, milletin ferdi olarak, milletin orasına koyacağını söyleyen Mehmet Cengiz'e manevi tazminat davası açmıştı, Mehmet Cengiz bu sözleri nedeniyle sekiz bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Hal böyleyken… 84 milyon kişiden oluşan milletin orasına koyacağını söylediğinde bile anca sekiz bin lira ödeniyorsa, bir tek kişi hakkında yazılmış yazıya bir milyon lira nasıl istenir?

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İhalelerin maliyet hesabını da böyle mi yapıyorsunuz?

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Ayrıca…

Türkiye İşçi Partisi genel başkanı Erkan Baş, bu Mehmet Cengiz hakkında Tbmm'de konuştu, “müteahhit çetesinin küfürbaz olanı, millete ettiğin küfürler milletin hafızasına kazındı, işçi iktidarında, saraylar yıkıldığında, kendini kurtaramayacaksın” dedi, Mehmet Cengiz dava açtı, 250 bin lira tazminat istedi.

Zafer Partisi genel başkanı Profesör Ümit Özdağ, yeryüzü cenneti İkizdere'de inşaat yapmaya çalışan bu Mehmet Cengiz hakkında konuştu, “ister Londra'ya kaç, ister New York'a kaç, ister Paris'e kaç, dünyanın neresine kaçarsan kaç, seni orada bulacağız, talan ettiklerinin hesabını Cengiz Han töresi'yle soracağız” dedi, Mehmet Cengiz dava açtı, 250 bin lira tazminat istedi.

Chp genel başkan yardımcısı Ali Öztunç, yine İkizdere'yi korumak için bu Mehmet Cengiz hakkında konuştu, “utanmaz adam, daha ne kadar para götüreceksin” dedi, Mehmet Cengiz dava açtı, 500 bin lira tazminat istedi.

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“Cumhurbaşkanı adayım” diyoruz, 1 milyon lira istiyor!

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“Müteahhit çetesinin küfürbazı” 250 bin lirayken, “talancı” 250 bin lirayken, “utanmaz adam” 500 bin lirayken… “Benim gönlümden geçen cumhurbaşkanı adayı” nasıl bir milyon lira olur kardeşim?

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Cumhurbaşkanı adayı olmak, bu kadar ağır bir hakaret midir?

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Aslına bakarsanız, bana dava açılması yerine, cumhurbaşkanlığı makamına hakaretten Mehmet Cengiz'e dava açılması gerekmiyor mu?

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Üstelik…

Benim cumhurbaşkanı adayım olmak istemiyorsan, olma birader.

Teklif var, ısrar yok.

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Ama şunu bil ki, kalbimi kırdın.

Kalbimi kıranları asla unutmam Mehmet Cengiz.

Senin milyar dolarların mı güçlü, benim kalemim mi, göreceğiz!