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Brezilya’nın uçak gemisi Aliağa’ya geliyor öyle mi?

Haberi görmüşsünüzdür mutlaka…

Sayın hükümetimiz asbestli zehir gemisine izin verdi, Brezilya'ya ait hurda uçak gemisini Aliağa'da sökmek istiyorlar.

Çevreci gazetecilerimiz müthiş tepki gösterdi, Çandarlı Körfezi'nin, Ege Denizi'nin mahvolacağını söylediler, bağımsız gazetelerimiz manşet yaptı, bağımsız televizyonlarımız bangır bangır yayın yaptı.

Chp derhal hukuk mücadelesi başlatacağını duyurdu, uçak gemisinin Aliağa'da sökülmesine asla izin vermeyeceklerini açıkladılar.

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Halbuki…

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2008 yılıydı.

İngiltere kraliçesi Elizabeth, Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanlığı yemini ederken bile smokin giymeyen “dindar” cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, smokin giydi, papyon taktı; majesteleri de “dindar” cumhurbaşkanımıza “şövalye nişanı” taktı.

Kraliçeyle beraber HMS Illustrious isimli uçak gemisi de gelmişti, tıpkı 1919'daki işgal gibi, İstanbul Boğazı'na demirledi.

Aslına bakarsanız, Montrö Sözleşmesi gereğince, uçak gemisinin boğazlarımızdan geçmesi imkansız… Ama sayın Akp hükümetimiz özel izin verdi, Montrö delindi, İngiliz uçak gemisi Boğaz'a demirledi.

Kraliçe, elçilik binası yerine, bu uçak gemisinin güvertesinde davet verdi, “dindar” cumhurbaşkanımız ve sayın devlet protokolümüz tıpış tıpış İngiliz uçak gemisinin güvertesindeki davete gittiler.

İşte o uçak gemisi, 2014 yılında emekliye ayrıldı.

2016'da hurdaya satıldı.

Aliağa'ya getirildi.

Söküldü!

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HMS Invincible.

İngiliz uçak gemisiydi.

Falkland savaşı'nda görev yaptı.

Kosova savaşı'nda görev yaptı.

Irak savaşı'nda görev yaptı.

İşte bu uçak gemisi, 2005 yılında emekliye ayrıldı.

2011 yılında Aliağa'ya getirildi.

Söküldü!

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HMS Ark Royal.

İngiliz uçak gemisiydi.

Bosna savaşı'nda görev yaptı.

Irak savaşı'nda görev yaptı.

2011 yılında emekliye ayrıldı.

2013 yılında Aliağa'ya getirildi.

Söküldü!

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Principe de Asturias.

İspanya'nın uçak gemisiydi.

2013 yılında emekli edildi.

2017 yılında Aliağa'ya getirildi.

Söküldü!

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NDD Rio de Janeiro.

Brezilya'nın savaş gemisi.

Asıl adı USS Alamo'ydu.

Pasifik'te görev yaptı.

Brezilya'ya hibe edildi.

2012 yılında emekli edildi.

2015 yılında Aliağa'ya getirildi.

Söküldü!

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HNLMS Zuiderkruis.

Hollanda donanmasının savaş gemisiydi.

Atlantik'te görev yaptı.

2012 yılında emekli edildi.

2014 yılında Aliağa'ya getirildi.

Söküldü!

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HMS Plymouth.

İngiliz fırkateyniydi.

Aliağa'ya getirildi.

Söküldü!

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HMS Manchester.

İngiliz destroyeriydi.

Aliağa'ya getirildi.

Söküldü!

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HMS Liverpool.

İngiliz destroyeriydi.

Aliağa'ya getirildi.

Söküldü!

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Sabaha kadar yazsak, bitmez.

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Hal böyleyken diyorlar ki…

Brezilya'nın asbestli uçak gemisini Aliağa'da sökmek istiyorlar, Chp hukuk mücadelesi başlattı filan.

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Uyanın da balığa gidelim birader!

★

Brezilya uçak gemisini Aliağa'da sökmek sakıncalı da, İngiliz uçak gemilerini, İspanyol uçak gemisini, elalemin fırkateynini destroyerini Aliağa'da sökmek sakıncalı değil miydi?

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Nasıl olsa milletin bunlardan haberi yoktur, kendimizi çevreci kahramanlar diye kakalarız diye mi düşündünüz?

★

The Love Boat.

Aşk Gemisi.

80'li yılların en popüler televizyon dizisiydi.

Kaptan Stubing, barmen Isaac, halkla ilişkiler müdiresi Julie…

Pacific Princess adında 168 metre boyunda yolcu gemisiydi.

2012 yılında hurdaya satıldı, Aliağa getirildi.

Söküldü!

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Monarch.

Sovereign.

Horizon.

2 bin 750 yolcu kapasiteli İspanyol cruise gemileriydi.

2020 yılında Aliağa'da söküldüler!

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Sensation.

Inspiration.

Imagination.

Bahamalar'da çalışan 261'er metrelik Amerikan yolcu gemileriydi.

Geçen yıl Aliağa'da söküldüler!

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Deepwater Discovery.

Amerikan petrol sondaj gemisiydi.

Aliağa'da söküldü.

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Stadacona, Bahamalı kargo gemisiydi.

Jag, Tanzanya'nın petrol tankeriydi.

Trader, Maltalı kargo gemisiydi.

Ocean Sparkle, Komor adaları'nın kargo gemisiydi.

Dan Eagle, Danimarkalı petrol tankeriydi.

Star Fuji, Norveçli kargo gemisiydi.

Norman Atlantic, İtalyan feribotuydu.

Iron Cheiftain, Avustralya şilebiydi.

Hepsi Aliağa'da söküldü.

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Çünkü…

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Gözbebeğimiz İzmir, özellikle son 20 yıldır “dünyanın gemi çöplüğü” olarak kullanılıyor.

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Avrupa'da yok, yasak.

Akdeniz'de yok, yasak.

Bütün Avrupa'da, koskoca Akdeniz çanağında, sadece Türkiye'de, sadece İzmir'de bu iş yapılıyor!

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Asbest, düpedüz kanserojen mineraldir, ısıya, aşınmaya, kimyasala dayanıklıdır, yapısı liflidir, pamuk ilave edilerek tekstil haline getirilir, gemilerde yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

Bu yüzden, uygar ülkelerde gemi sökümüne asla izin verilmiyor.

Bangladeş yapıyor.

Hindistan yapıyor.

Pakistan yapıyor.

Biz yapıyoruz.

Bizde de sadece İzmir'de yapılıyor.

★

“Gemi sökümünde Çin'i geçtik, dünya üçüncüsü olduk” diye, devletin televizyonu TRT bile gururla haber yapıyor.

Girin lütfen internete, okuyun… Anadolu Ajansı belirli aralıklarla bu haberi servis ediyor, kazma medyamız da gururla kullanıyor.

★

ABD, İngiltere, Rusya, İtalya, Kanada, İspanya, Avustralya, Almanya, İsrail, Fransa, Danimarka, Norveç… Bunların hepsi gemi çöplüklerini bize gönderiyor.

Üstelik, çöp bedeli olarak para ödeyeceklerine, hurda demir satıyoruz diyerek, üste para alıyorlar!

★

Avrupa'da en çok hangi ülke gemi çöplüğünü bize satıyor biliyor musunuz… Yunanistan!

Kendi ülkesine kıyamıyor, kendi adalarının kıyılarını zehirlemiyor, bizim ülkemize, İzmir'e gönderiyor.

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Mısır bile bize gönderiyor.

Fas bile bize gönderiyor.

Lübnan bile bize gönderiyor.

Senegal bile bize gönderiyor.

Tee Latin Amerika ülkeleri bile bize gönderiyor.

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Deniz kirleniyor, toprak kirleniyor, hava kirleniyor, insanlar kanser oluyor. Aliağa'da kanser oranı, Türkiye ortalamasının çok üzerinde.

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Aliağa'da eskiden küçük çaplı iki üç firma vardı.

Avrupa'da yasaklandı, hatta Afrika'da yasaklandı, hatta Arap ülkelerinde gemi söküm işi yasaklandı, Türkiye'de patladı.

Şu anda Aliağa'da bu işi yapan 70'den fazla firma var.

Bakmaya kıyamayacağın güzeller güzeli sahil şeridimizde asbestli hurda dağları yükseliyor.

Son beş yılda 741 gemi söküldü Aliağa'da!

Sırf geçen yıl 112 gemi söküldü!

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(Gemi söküm işi yapan firmaların adeta dokunulmazlığı var.

Bazılarının hükümetle, Binali Yıldırım'la, Binali Yıldırım'ın oğluyla cankuş seviyesinde ilişkisi var.

Hatta, onlardan birinin kim olduğunu Sedat Peker açıkladı.)

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Son 20 yıldır böyle.

Özellikle son 10 yıldır vahşi şekilde böyle.

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Neymiş efendim, Chp derhal hukuk mücadelesi başlatacakmış, Brezilya uçak gemisine asla izin vermeyeceklermiş filan.

20 yıldır gözyuman siz değil misiniz kardeşim?

Brezilya uçak gemisi medyatik olana kadar, nerdeydiniz?

İngiliz uçak gemileri, İspanyol uçak gemisi sökülürken, Nato savaş gemileri sökülürken, niye hukuk mücadelesi başlatmadınız?

★

Çevreci ayaklarıyla Brezilya gemisine güya tepki gösteren gazetecilerimiz, yukarda listesini yayınladığım gemiler Aliağa'da sökülürken, gazeteci değil miydi?

Bu ülkede her şey sosyal medyaya şirin görünmekten mi ibaret?

★

20 yıldır Türkiye'yi yönetip, bu işe çanak tutan, Akp.

20 yıldır İzmir'i yönetip, bu işe gözyuman, Chp.

Aliağa belediyesi desen, Mhp.

★

İktidar muhalefet elele.

Yazık bu memlekete be.

Yazık bu millete.