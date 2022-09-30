PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kadınım anneyim İtalyanım

İtalya'da gelenektir, cornetto cappucino kahvaltısı vardır, cappucino malum, espressolu sütlü kahve, cornetto tabir edilen ise, milföy hamurundan yapılmış, sade, çikolatalı, vanilyalı filan, tatlı poğaça türevidir, fırınlar her sabah taptaze üretir, kafelere dağıtılır, evinde kahvaltı etmeye vakti olmayanlar, işe yetişmek zorunda olanlar, beyaz yakalılar, memurlar, en yakın kafeye uğrarlar, cornetto cappucino söylerler, keyifle atıştırıp, işlerine giderler.

Şu anda İtalyanlar Roma'da cornetto cappucino kahvaltı etmeye giderken, Eritreli kolunu çekiştirip para istiyor, Ruandalı şapka satmaya çalışıyor, on metre ilerde Somalili önüne geçip para istiyor, Faslı çiçek satmaya çalışıyor, on metre ilerde Afgan yanaşıp para istiyor, Suriyeli kartpostal satmaya çalışıyor, bunlardan sıyrılıp kafeye kapağı atıyorlar, cornetto cappucinoyu acaba cep telefonumu araklayacaklar mı endişesiyle atıştırıyorlar, çıkışta Ganalı kolunu çekiştirip para istiyor, Moritanyalı pet şişeyle su satmaya çalışıyor.

★

Eskiden Roma'ya gelen turistleri vespalı İtalyan kapkaççılar çarpardı, şimdi Roma'da yaşayan İtalyanları, Afrikalı kapkaççılar çarpıyor.

Cüzdanı kaptırmadan Kolesseum'a girip gezebilmen için, harbi gladyatör olman lazım.

Hava kararınca Prada mağazasının önünde çakma Prada gözlük satıyorlar.

Paris Kuzey Garı'ndan sonra Avrupa'nın en büyük tren istasyonu olan Roma Termini, kelimenin tam manasıyla istila altında, bütün Afrika orada, bütün Ortadoğu orada, neredeyse sadece İtalyan yok.

Trevi Aşk Çeşmesi'nde, Navona meydanı'nda, İspanyol merdivenleri'nde, Suriyeliler dileniyor.

Milliyetini kestiremediğin kaçak mülteci çocuklar, kırmızı ışıklarda otomobilinin önüne atlayıp, camını silmeye çalışıyor.

★

Milano böyle.

Firenze böyle.

Venedik bu halde.

Pisa kulesi'nde Burkina Fasolular çakma parfüm satıyor.

Rimini'de denize girmeye çalışan İtalyanlara, Tunuslu işportacılar zorla incik boncuk satmaya çalışıyor.

★

Hal böyleyken, İtalya'da seçim yapıldı.

Giorgia Meloni…

“Bunların hiçbirine artık izin vermeyeceğim” dedi.

“Çünkü, kadınım, anneyim, İtalyanım” dedi.

“İtalya'nın kaynakları sadece İtalyanlarındır, İtalyan gençlerinindir” dedi.

“Kültür ve estetik bizim rönesansımızdır, bozdurmayacağım” dedi.

Açık farkla kazandı.

İtalya'nın ilk kadın başbakanı olacak.

★

Yazının girişinde özetlemeye çalıştığım günlük yaşamdaki somut gerçeğin farkında olmayanlar, sağcı/solcu gibi köhne saplantıları yüzünden bugünün dünyasını okuyamayanlar, kaçak mülteci meselesinin sıradan insanların hayatında ne kadar yakıcı bir sorun haline geldiğini görmeyenler, “Mussolini kazandı” filan diyor.

★

Entel dantel barların sisli görüş açısına sahip klişeleriyle, insanlara bol keseden faşist maşist damgası yapıştırmak ne kolay değil mi?

★

İngiltere'nin hem önceki başbakanı ve hem şu anki başbakanı “kaçak mültecileri Ruanda'ya göndereceğim” diyor, onlar da mı Mussolini?

★

Yunanistan neredeyse denize duvar örecek birader, yakaladıklarını anında sınırdışı ediyorlar, Mussolini hayranı oldukları için mi?

★

Avusturya başbakanı “hastalıklı Taliban ideolojisini Avrupa'ya ithal etmek istemiyoruz, kaçak mülteciler Türkiye'ye sığınsın” diyor, Mussolinici midir Avusturyalılar?

★

16 milyon kişinin yaşadığı, 9 milyon kişinin oy kullandığı İstanbul'u sadece 13 bin oy farkla kazandığımızı unutanlara hatırlatmak gerekiyor…

Memlekete doldurulup vatandaşlık verilen yüzbinlerce kaçak mülteci, 2023 seçiminde oy kullandığında, görürüz gari demokrasiyi!