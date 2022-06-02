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Allah’tan korkanın enflasyon hesabı!

Yarın kritik gün. Türkiye, saat 10:00'a kilitlendi, mayıs ayı enflasyon oranı açıklanacak! Ekonomi çevrelerinin gözü kulağı TÜİK verilerinde falan filan…

Cuma günü hangi rakam yumurtlanacak bilemem, daha önceki açıklamalar şöyleydi ama…

AKP Genel Başkanı'na göre aç yok, açıkta yok… AKP'lilere bakarsan Amerika'da enflasyon aldı başını gitti… TRT'deki habere göre bizimki ne ki, Almanlar enflasyonla boğuşuyor!

TÜİK'e göre 2019 yılı enflasyonu yüzde 17.14, 2020'de yüzde 14.60, 2021'de yüzde 36.08, 2022 Nisan ayı enflasyonu ise yüzde 70!

İstanbul Ticaret Odası, ücretliler geçinme endeksi verilerini açıkladı dün: İstanbul enflasyonu yüzde 87.35! Hava durumu gibi… Enflasyon yüzde 70, yurttaşın hissettiği yüzde 160… Balatalar yanmak üzere yani!

Kimin rakamına bakacağını şaşırıyor insan…

İnanırsan; patron çalışanına, devlet memuruna, emeklisine, işçisine ve iğneden ipliğe, ev sahibi kiracısına, fabrika sahibi ürettiğine, manav sattığı meyve sebzeye, çiftlikteki süt veren inekler bile TÜİK'in hesabına bakıp zam yapıyor sözde!

Fakat ben, enflasyonu ayarlama enstitüsünün açıkladıklarına, AKP'lilerin Amerika, Almanya hikayelerine bakmamayı, gerçeğin başka yerde olduğunu çoktaaan öğrendiğim için bu yüzdelere zerre güvenmem!

İsteyen TÜİK rakamlarına, parlayan gözlere kilitlenebilir! Ben ‘enflasyon konusunda Allah'tan korkan, inancı tam, yalan yanlış iş yapmayan, iktidarın demesiyle kalem oynatmayan, enflasyon yüksek çıkarsa koltuğumdan olurum demeyen, daima haktan yana olanların' verdiği şu rakamlara bakarım…

2019 yılında yurt içi fiyat 40 lira artışla 890, yurt dışı fiyat ise 100 lira artışla 725 lira olmuştu!

2020 yılında 85 lira artışla yurt içi 975 lira, 100 lira artışla yurt dışı 825 liraya ulaştı.

2021 yılında 150 lira artışla yurt içi 1125 lira, 100 lira artışla yurt dışı da 925 lira oldu.

2022'de 1125 lira artışla yurt içi 2 bin 250, 875 lira artışla yurt dışı 1800 lira olarak hesaplandı!

2022 enflasyonu şu anda kaç acaba diye soran olursa, yanıtı yapıştırırım: Yüzde 100!

Burun kıvırıp, ‘ama yüzde 70 diyorlar' diyebilir karşıdaki! Şunu derim o zaman: Sen Diyanet teşkilatına güvenmiyor musun be cahil, onun başındakilerden şüphen mi var? Kalbin mi çürüdü, yoksa Erdoğan'ın dediği gibi Gezi'deki çürüklerden biri misin?

Piyasa araştırması yapılmasa, öbür tarafta verecekleri hesaptan korkmasalar 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yüzde 100 artışla 2 bin 250 liraya çıkarırlar mıydı diyanetin uzmanları?

İşte bu yüzden memleketin enflasyon hesabında diyaneti tek geçerim!

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Bunca lafın üstüne hala diyanete güvenmekte zorlananlara son bir önerim var. Yine diyanete baksınlar…

Kıymetli hocalar önceki yıllarda 1 lira 1 lira artırılan fitre miktarını 2022'de zart diye yüzde 100'e yakın artışla 40 liraya çıkardı, kırk! İşte hesap işte sağlaması.

Diyanet biliyor bu işi arkadaş! Fitreden gir enflasyon yüzde 100, kurbandan çık enflasyon yine yüzde 100!