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Made in Türkiye!

Tirbüşon var ya, aslında savaşta kurşun yiyen askerlerin vücutlarından onları çıkarmak için üretilmiş tıbbi aletmiş! Amacı dışında kullanıp, şimdi mantar tıpa çıkarıyoruz onunla.

Amacı dışında kullanım denince, akla ilk gelen ülke olabiliriz! İki örnek, bizi gayet güzel özetler… İkinci örnekten, onu satın alıp kullananların yorumlarını aktararak başlayalım ki, birincisini düşünün artık!

* Ürün hızlı kargolandı. Küçük bir yeri göçmüş ama sorun değil!

* Yeğenim için almıştım gayet güzel!

* Vurduğunuz ‘topların' içini dışına çıkarır, o derece!

* Aldık ama, kullanmak nasip olmasın!

* On numara alüminyum… Ağaç olanlarına göre hafif ve sağlam!

* Güzeeel… Torpidoya sığmıyor ama araç Doblo olunca koltuğun yanında iyi durdu!

* Sürekli oynadığım için aldım! Fakat gelen ürün pek sağlam değil. Güvenip oynarsanız, çok dayak yersiniz sahada!

* 10 numara kas gevşetici. Daha önce de almıştım, bu ikinci. Masaj amaçlı kullanımda sıkıntı yok! Her türlü kastan sinirleri alıp löp et bırakıyor!

* Ağırlık merkezi uç kısmına yakın, serbest sitilde bire bir!

* Arabam Fiesta olmasına rağmen koyacak yer sıkıntısı yaşamadım!

* Fiyat performans yerinde!

* Arkadaşıma doğum günü hediyesi verdim. Her gece onunla uyuduğunu söylüyor!

* Severek kullanıyoruz!

* Sınıfının en iyisi, tek elde çok etkili!

* Trafikte spor yapmak istersem diye aldım!

* Kapalı ortamlar için uzun ve ağır, hızlı hareketlerde sizi yavaşlatabilir!

* Canım ülkemin vazgeçilmez aksesuarı!

* Siparişim az önce geldi. Bir elime telefon, bir elime de onu alıp Obama gibi fotoğraf çektirdim!

Tamamı ve daha fazlası alış veriş sitelerinde… 29 liradan başlayıp 500 liraya kadar yükselen bin çeşit beyzbol sopalarından alan sporsever(!) insanımızın değerlendirmeleri bunlar!

Bazı çevreler, “Bu işin anavatanı Şırnak! Şırnak'ta oynanan Guhşehi oyunundan doğmuştur” dese de beyzbolun anavatanı ABD! Olabilir ama, orada her yıl yüzde 5 büyüyen beyzbol sopası pazarı, memleketimizde yüzde 15 büyüyor!

Gizli ata sporumuz…

Her ‘huzur' operasyonunda onlarca beyzbol sopası çıkıyor şoför koltuğunun altından, bagajdan. Özenle sergileniyor! Az kaldı, taşıma ve bulundurma ruhsatı verilecek!

Piyasayı araştırırken ilginç bir detaya takıldım.

Alış veriş sitelerine giriyorsun, ‘beyzbol sopası' yazıyorsun ürünler çıkıyor karşına. Tamam da, ‘haydar' yazınca da beyzbol sopaları geliyor!

Bunların farkı yüzde yüz Made in Türkiye ve üzerindeki yazılar…

Asprin… Adım Haydar sıkıysa kaytar… Haydarlı geceler… Eğitim şart… Kas gevşetici… Sıkıntı yok hallederiiiz… Ateş düşürücü… Haydar hak yemez… Zeka açıcı… Alırım aklını… Oğlum bak git…

***

Bizi, dünya amacı dışında kullanım şampiyonu yapan birinciye gelince…

Verimli topraklarımız!

Bizden başka kim; hem çevreyi, hem şehirciliği hem de iklimi aynı bakana bağlar? Bir yandan toprakları betonlaştırıp şehircikler yükseltirken bir yandan çevrenin, iklimin korunduğu masalına inandırır?

Toprakları verimli hangi ülkede 2017'de 2 milyon 100 bin çiftçi varken, bu sayı dört yılda 1 milyon 500 bine iner?

Başka hangi şahane yönetilen ülkenin 27 milyon 856 bin hektar ekilebilir toprağı varken

23 milyon 136 bin hektara düşer?

Hangi ülkede son 18 yılda tarım sektöründe çalışan insan sayısı yüzde 44 azalır?

Dünya şeker üretiminde 5. olan hangi ülke, başka ülkelerden şeker almaya başlar?

Dünyanın demokratik ya da krallıkla yönetilen hangi ülkesinde asırlık zeytin ağaçlarını kökünden sökmek için o ülkenin seçilmiş hükümeti ‘ayıp ediyoruz çocuklarımıza' demeden yönetmelik çıkarır? “Yapmayın ağalar” diyen köylüleri başka hangi ülkenin polisi, jandarması talimatla yüzükoyun yere yatırıp ters kelepçeler?

Ve hangi ülkenin verimli topraklarında yetişen pırasa 15, bir demet dereotu 10 lira olur?

Odunu diksen ağaç biten vatan toprağında bu iktidar tarafından 20 yıldır idare edilenler, beyzbol sopasıyla amacına uygun spor mu yapar Allah aşkına!