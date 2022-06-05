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Saklama boşuna Azeri kardeş açık etti sır dediğini!

Abooğ! Acayip! Amanın. Bre bre bre… Daha neler! Etme yahu! Haydaaa! Hele heleee! Hoppalaaa! Müthiş! Olur iş değil! Pes doğrusu! Vay vay vay! Hadi canım!

Tek tek ya da hepsini birden kullansak bile şaşkınlığımızı izaha yetmez!

Nisan 2020… Enerji ve Tabi Kaynaklar bakanına, “Avrupa ülkeleri doğal gazın bin metreküpünü 120 dolar civarında alırken, Türkiye neden 280 dolara alıyor” diye soruldu. Bakan yanıtladı: “Ticari gizliliği olan bilgiler kurum hariç üçüncü taraflara açıklanamaz!”

Sırdı, memleketin sahibi Türk milleti ise üçüncü taraf…

Ağustos 2020… Moldovalılar bir anda ‘iyi ki Türkiye'de yaşamıyoruz' dedi! Kişi başı gelirin düşüklüğü ve doğal gaz faturalarının bizdeki gibi yüksek gelmesi yüzünden isyan eden Moldovalılar'ın baskısı sonuç verdi; Moldova Gaz internet sitesine, ‘siz yine iyisiniz, daha beter durumda olanlar da var' manasına şu açıklamayı koydu:

“Bin metreküp Rus gazını 133 dolardan alıp size ulaştırırken, misal Türkiye aynı gazı 188 dolardan alıyor! Hatta öyle güzel pazarlık ettik ki önümüzdeki aylarda 100 dolardan alacağız!”

Onlar hallerine şükretti mi bilinmez ama ‘ticari sır' olarak gizlenen doğal gaz fiyatımız ilk kez ortaya çıktı.

Yok canııım, 55 dolar doğal kazık yediğimiz doğru değildir falan dedik ama, durum pes doğrusuydu aslında! Çünkü Avrupa ülkeleri Moldova'dan da ucuza alıyordu gazı! Biz ise Moldova Gaz'ın açıkladığı gibi 188'e değil 280 dolara falan alıyorduk gazı!

Ver gazıydı halimiz…

Boruların içinden çok doğal gazık aktı, 2022'ye geldik. Ocak ayında yüzde 25, onun üstüne nisan ayında bir yüzde 35, onun da üstüne Haziran'da bir yüzde 30 daha zam yapıldı doğal gaza Türkiye'de.

En son kaç para oldu sahi?

Sırlar sırlar… Hiçbir şeyi bilmediğimiz gibi onu da bilmiyoruz! Fakat, şöyle bir şey oldu doğal gaz alımında.

Rusya doğal gazda bizim için tekel durumundayken, tek millet iki devlet, iyi günde kötü günde kardeşimiz olan Azerbaycan'ın doğal gazı devreye girdi.

Türkiye'ye doğal gaz veren ülkeler ve alınan gaz oranları şu şekilde değişti: Rusya yüzde 33, Azerbaycan yüzde 24, İran yüzde 11…

Uzman olmaya gerek yok, insan olmak yeter. Bu tabloyu gören herkes, “Can Azerbaycan bize acaba düşük fiyattan mı veriyor gazı” diye umutlanır değil mi?

Bizimkiler ser verip doğal gaz sırrı vermedikleri için kardeş Azerbaycan'ın Türk milletine yaptığı kıyak, tıpkı Moldova Gaz'dan öğrendiğimiz fiyat gibi tesadüfen ortaya çıktı!

Azerbaycan doğal gazını getiren Azerbaycanlı SOCAR şirketinin Türkiye CEO'su Zaur Gahramanov Bakü'deki fuarda konuştu, şunları dedi: “Biz Türkiye'ye gazı tüm dünyaya verdiğimiz fiyatın oldukça altına veriyoruz!”

Düne kadar doğal gazı kaça aldığımızı bilmiyorduk; yaklaşık da olsa iki rakam öğrenmiş olduk… Borular bize döşenmiş olmasına rağmen Avrupa'dan çok çok, Moldova'dan çok daha pahalı!

Son 5 ayda faturaların yüzde 90 artışı durduk yere değilmiş meğer… Tam biz, ‘ne kadar kazık o kadar doğal olur zam' deyip olayı normalleştiriyorduk ki, CEO Gahramanov'un ‘oldukça altında' açıklaması geldi!

Ensesine vur faturasını ödesin milletiz de, bi yere kadar… Tek yetkilimize ve yetki verdiklerine, yüzde 30 yüzde 30 artan faturaları ödeyen yurttaşlar olarak bir soru sorma hakkımız olsun artık!

Kullandığımız doğal gazın yüzde 24'ünü can kardeşlerimiz ‘dünyaya verdikleri fiyatın oldukça altına' veriyormuş size. Bilmiyorduk, Allah razı olsun CEO'dan öğrendik. Zamları garip gureba, fakir fukara demeden bindirirken faturalara, neden 1 kuruş bile kardeş indirimi göremiyoruz peki?

Domatesi, hıyarı ucuza alıp yurttaşları kazıklıyorlar diye şikayet ettiğiniz, ceza makbuzları gönderdiğiniz zincir marketler gibi; doğal gazı ucuza alıp bizi mi kazıklıyorsunuz yoksa?

Valla işin sırrı mırrı kalmadı, kabak gibi ortaya çıkardı can kardeşimiz CEO! Memleketin kullandığı doğal gazın dörtte birini gayet hesaplı alıyormuşsunuz işte… Bunca zamandır yediğimiz kazıklar afiyet olsun da, bundan sonrası için kardeş indirimli fatura bekliyoruz haberiniz olsun!