Cumhuriyetin temellerinin atıldığı tarihi yapı

Atatürk'ün 52 gün kaldığı ve Erzurum Kongresi çalışmaları ile milli mücadelenin temellerinin atıldığı Erzurum'daki asırlık Atatürk Evi Müzesi, yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor.

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Mustafa Kemal Atatürk’ün 9 Temmuz 1919’da 52 gün kaldığı ve Erzurum Kongresi çalışmaları ile milli mücadelenin temellerini atıldığı Erzurum’daki Tarihi Atatürk Evi Müzesini her mevsim binlerce turist ziyaret ediyor.

Kentin Yukarı Mumcu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde, 19. yüzyıl sonlarında Erzurum eşrafı tarafından yaptırılıp bir süre Alman Konsolosluğu, Valilik ve çeşitli kurumlarca kullanılan konak, 9 Temmuz 1919’da 52 gün boyunca Atatürk’ün arkadaşları ile yerleşip Erzurum Kongresi çalışmalarını yapmasıyla tarihi hüviyetini ve Cumhuriyet tarihindeki önemini kazandı.

Atatürk’e 1924 yılında hediye edildikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde 34 yıldır Atatürk Evi Müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlayan müze, akustik yapısı, bazıları Atatürk tarafından kullanılan tarihi eşyası ve milli mücadele yıllarına ait materyaller ile ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.