Polisi devrimlerin bekçisi yaptı

Atatürk her dönemde emniyet teşkilatına özel ilgi gösterip gelişmesine ön ayak oldu. Mustafa Kemal’in “Vazifeniz mühim ve mukaddestir” dediği emniyet Kurtuluş Savaşı’na istihbarat ve lojistik sağlayarak, cephede çarpışarak destek verdi. Atatürk de teşkilat için devletin imkanlarını seferber etti.

Hakan KAYA

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Mustafa Kemal Paşa'nın polisle ilgisi daha Samsun'a çıktığı sırada başladı. 20 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'daki teftişinde polislere yönelik ilk sözleri “Vazifeniz mühim ve mukaddestir. Asayişin idame ve istikrarının ihtimamı için çok fazla gayret göstermelisiniz” oldu. Nitekim Emniyet Teşkilatı, tüm insan kaynaklarıyla Kuvâ-yı Milliye'ye destek verdi. Cephe gerisinde asayişi sağlarken cephelerde de savaşa katıldı. Ayrıca istihbarat topladı, lojistik destek sağladı, asker kaçaklarını yakaladı, halkı teşkilatlandırdı.

KADINLAR DA GÖREVDE

Mustafa Kemal, Cumhuriyet döneminde devrimlerin kökleşmesi ve Cumhuriyetin varlığını sürdürebilmesi için iç güvenliğin öncelikli bir politika olarak ele alınması gerektiğini düşünerek bu yönde politikalar belirledi. İlk düzenleme 19 Mayıs 1930'daki “Dâhiliye Vekâleti Merkez Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanunu ile yapıldı. 1932, 1934 ve 1937 yıllarında da değişikliklere gidildi. Kadın polisler 1932'te göreve başladı. 5 yıl sivil kıyafetlerle hizmet edip 1937'den itibaren resmi üniformalarıyla sahaya çıktı. 1936'da polis üniformaları yenilendi. 1937'de teşkilat ve eğitim alanında yenilikler gerçekleştirildi.

İLK KOLEJ 1938'DE AÇILDI

Teknik ve bilimle donanmış bir polis teşkilatı oluşturmak için çalışmalar yapıldı. Türk polisinin dünyadaki diğer polis teşkilatlarıyla rekabet edebilmesini isteyen Atatürk'ün talimatı ile ilk Polis Koleji 15 Haziran 1938'de açıldı. Tüm faaliyetleri yakından takip eden Atatürk, polisi verimli hale getirmek amacıyla devlet bütçesinden ödenek ayrılmasını da sağladı.

Özel korumalarını hep polisten seçti

Mustafa Kemal, Samsun'a çıkar çıkmaz garnizonunda görevli Çavuş Bekir Bektaş'ı (Cingöz) muhafızı olarak yanına aldı. Atatürk Ankara'ya gittikten sona polis kadrosuna alınan Bekir Bektaş, son nefesine kadar O'nun en yakın muhafızı oldu. Asker koruma tercih etmeyen Atatürk, Bekir Bektaş'tan sonra da özel korumalarını tamamen polis teşkilatından seçti. Ömer Vasıf (Bacıoğlu) ve Ragıp Efendi Mustafa Kemal'in yakın korumaları olarak görev yaptılar. Atatürk, yine polis kökenli ve Türkiye'de tekvando sporunun kurucusu kabul edilen Nazım Canca'yı da Çankaya Köşkü'nde hususi hizmetinde çalıştırmıştır. Mustafa Kemal'in ödüllendirdiği ilk polis ise 1919'da Amasya'da görev yapan Prizrenli Komiser Muavini Osman Nuri (Çağan) oldu. Osman Nuri, Atatürk'ün 1919'da Amasya'dan Sivas'a giderken kaybolan çantasını bulduğu için ödüllendirildi.

ÖZLÜ SÖZLERLE EMNİYETİ MOTİVE ETTİ

Emniyet teşkilatının öneminin farkında olan Mustafa Kemal, manevi desteğini hiç eksik etmedi. Atatürk'ün emniyet görevlilerini cesaretlendirmek ve motive etmek için söylediği bazı özdeyişleri şöyle: “Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır.” “Polis, kanun adamıdır. Ona her zaman saygı göstermeli ve itaat edilmelidir.” “Polise karışılmaz, vazifesini yaparken serbest bırakılmalıdır.” Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.”