3 yaşındaki çocuk, 2 yaşındaki kardeşini öldürdü

Annesinin çantasında silah bulan 3 yaşındaki bir çocuk, 2 yaşındaki kardeşini öldürdü.

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ABD'nin Indiana eyaletinde 2 yaşındaki bebek, 3 yaşındaki kardeşi tarafından annesinin çantasında bulduğu silah ile öldürüldü.

Geçen cuma yaşanan olayda anne polisi arayarak oğlunun küçük kardeşini vurduğunu söyledi. İsmi paylaşılmayan anne yaralı çocuğunu hastaneye yetiştirse de yapılan müdahaleler iki yaşındaki bebeğin kurtulması için yeterli olmadı.

Adli tıp olayın kaza olduğunu belirlerken, savcılık tarafından araştırmaların devam ettiği bildirildi.

Çocukların annesine herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

Polis departmanı, eyaletteki vatandaşlara güvenli bir silah kutusu veya silah kilidi alması için çağrı yaptı.

Belediye başkanı ve polis şefi kameralar karşısına geçerek yaşanan olayın her türlü ateşli silahın çocukların ulaşamayacağı, emniyetli bir şekilde saklanması gerektiğinin hatırlatıcısı olduğunu belirtti.