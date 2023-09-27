93 kişinin öldüğü düğün salonunun sahibi yakalandı
Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında 93 kişi hayatını kaybetti, 500 kişi yaralandı. Salonun sahibi Erbil’de yakalandıktan sonra tutuklandı.
Irak’ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında 93 kişi hayatını kaybetti, 500 kişi yaralandı. Yangın, Musul’un Hamdaniye ilçesinde dün gece meydana geldi. Düğün salonunda havai fişek gösterisi sırasında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek salonu sararken, içeride bulunan 800 kişiden 93’ü hayatını kaybetti, 500’ü yaralandı.
Yangın, çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatan güvenlik güçleri, düğün salonu sahibini yakaladı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yangın, Irak’ta son yıllarda yaşanan en büyük düğün salonu yangınlarından biri oldu.
Öte yandan hayatını kaybeden 93 kişi için toplu cenaze töreni düzenlendi. Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı. (AA)