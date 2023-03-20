AB, Ukrayna’ya mühimmat sağlamaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Ukrayna'ya mühimmat sağlanmasına ilişkin anlaşmayı tamamlamayı umuyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna’ya ihtiyaç duyduğu askeri mühimmatı sağlayacaklarını söyledi.

Borrell, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Brüksel’de gerçekleştireceği toplantı öncesinde basına açıklamalarda bulundu. Dünyada yaklaşık 350 milyon kişinin aşırı yoksul ve tehlikeli durumda olduğuna işaret eden Borrell, bu kişilerin Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde de kötü durumda olduğunu ancak savaşla insani durumun son derece tehlikeli bir hal aldığını vurguladı.

Borrell, Ukrayna’dan tahıl ve gıda ihracına yönelik Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılmasına ilişkin, “Bu diplomatik çaba için Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye’yi tebrik ediyoruz” ifadesini kullandı. Tahıl Koridoru Anlaşması’nın “gecikme olmaksızın” uygulanması gerektiğine işaret eden Borrell, aksi halde can kayıpları yaşanacağını belirtti.

Borrell, toplantının ilk kısmında Ukrayna’daki durumun görüşüleceğini, son yaşananları ve Ukrayna’yı nasıl destekleyeceklerini ele alacaklarını söyledi. Öğleden sonra yapılacak oturuma savunma bakanlarının da katılacağına işaret eden Borrell, “Ukrayna’ya mühimmat sağlanmasına ilişkin anlaşmayı tamamlamayı umuyoruz” dedi.

3 AŞAMALI PLAN

Borrell, Ukrayna’nın kendisini savunmayı sürdürebilmesi için yaklaşık 2 milyar avroluk mühimmat sağlamak üzere 3 aşamalı bir yaklaşımlarının olduğunu ifade etti. Bu konuda bakanların hemfikir olmasını ve çok önemli bir karar almasını umduğunu vurgulayan Borrell, “Aksi takdirde Ukrayna’ya silah tedarik etmeye devam etmemiz zor olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, “Mühimmat alımı için 2 milyar avro sağlıyoruz. Ukrayna’nın ne tür mühimmatlara ihtiyaç duyduğunu biliyoruz” diye konuştu. Ukrayna’nın 155,152 ve 102 milimetre top mermisine ihtiyaç duyduğunu belirten Borrell “Neye ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. İhtiyaç duydukları mühimmatı sağlayacağız” dedi.

Borrell, bir gazetecinin Avrupa’da yeterince 155 milimetre top mermisi olup olmadığını sorması üzerine, “Daha çok üretmeliyiz. Daha fazla üretebilmek için üretim kapasitemizi artırmamız gerekiyor” ifadesini kullandı.

İlk aşamada Ukrayna’ya AB ülkelerinin elindeki mühimmatın gönderileceğini, ikinci aşamada daha fazla üretim yapılacağını belirten Borrell, üçüncü aşamada da daha fazla üretim için sanayi kapasitesinin geliştirileceğini anlattı. Borrell, finansmanın ve kapasitenin mevcut olduğunu, üye ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

‘PUTİN DERHAL TUTUKLANMALI’

Uluslararası Ceza Mahkemesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararına ilişkin Borrell, bunun çok önemli ve oyunun kurallarını değiştiren bir gelişme olduğunu söyledi.

Borrell, Rusya’nın mahkemeyi tanımadığını anımsatarak “Putin, bu uluslararası anlaşmayı imzalayan 130’dan fazla ülkeden birine seyahat ederse derhal tutuklanmalı” diye konuştu. Bakanların Tunus’taki durumu da ele alacaklarını belirten Borrell, Tunus’ta siyasi istikrarsızlığın korkunç bir ekonomik durumla birleştiğini söyledi.

Borrell, Tunus’taki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, yakında bu ülkeyi ziyaret edebileceğini kaydetti. (AA)

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