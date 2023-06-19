AB ülkeleri anlaştı, gözler parlamentoda

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, kömür santrallerine destek verilmesi konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle elektrik piyasası reformunda uzlaşı sağlayamadı.

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AB ülkelerinin enerjiden sorumlu bakanları, elektrik piyasası reformunu görüşmek üzere Lüksemburg’da bir araya geldi.

Toplantı bitiminde açıklamalarda bulunan AB Dönem Başkanı İsveç Enerji Bakanı Ebba Busch, “Bugün elektrik piyasası tasarımı konusunda uzun ve zorlu müzakereler yapıldı.” dedi.

Üye ülkelerin, elektrik piyasası reformu konusunda anlaşma sağlayamadığını aktaran Busch, söz konusu paketin belirli kısımlarının bu aşamadan sonra büyükelçiler düzeyinde ele alınacağını anlattı.

FARKLI GÖRÜŞLER ORTAYA KONULDU

Busch, uzlaşılamayan ana konunun; fark sözleşmeleri ve bunun nasıl kullanılacağı olduğunu belirterek, “Bugünkü müzakereler, birleşmenin zor olduğu farklı görüşleri ortaya koydu.” ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson da “Elektrik piyasası tasarımının reformunu içeren paketin tamamına ilişkin bir genel yaklaşım belirlemek mümkün olmadı.” değerlendirmesinde bulundu.

Fark sözleşmelerinin mevcut yatırımlara uygulanmasına ilişkin bir ifade sorunu olduğuna işaret eden Simson, çözüm bulmak için zaman gerektiğini vurguladı.

BU ALANDAKİ YATIRIMCILARA MİNİMUM GELİR GARANTİSİ SAĞLIYOR

Düşük karbonlu elektrik üretimini yaygınlaştırmayı ve yaşanan enerji krizinin tekrarlamamasını amaçlayan reform, yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu nükleer santralleri “fark sözleşmeleri” kapsamına alarak, bu alandaki yatırımcılara minimum gelir garantisi sağlıyor.

Polonya gibi bazı ülkeler, kesintilere karşı yeterli üretim kapasitesinin beklemede tutulmasını sağlamak amacıyla elektrik üreticilerine ödenen sübvansiyonları içeren kapasite mekanizmasına termik santrallerin de dahil edilmesini istiyor.

Almanya, Belçika ve Lüksemburg’un da aralarında bulunduğu diğer bir grup ülke, kömür sübvansiyonunun iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerine zarar vereceği gerekçesiyle buna karşı çıkıyor.

Mevcut sistemde, AB’deki toptan elektrik fiyatı, toplam elektrik talebini karşılamak için ihtiyaç duyulan son üretici tarafından ve genellikle hızla devreye alınabilen doğal gaz santrallerince belirleniyor.

Geçen yıl yaşanan enerji krizinde, doğal gaz fiyatlarındaki hızlı yükseliş, bu piyasanın dengesini bozmuş, elektrik fiyatlarını rekor seviyelere yükseltmişti.

Reformla bu piyasanın güncellenmesi hedefleniyor.

Planlanan elektrik piyasası reformunun hayata geçmesi için üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması gerekiyor.