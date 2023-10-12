ABD: 25 vatandaşımız Hamas’ın saldırısında öldü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hamas'ın saldırısında 25 ABD vatandaşının öldüğünü duyurdu.
Cumartesi günü Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırı sonrasında ABD’den bugün dikkat çekici bir bilgilendirme yapıldı…
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, birlik mesajı vermek için gittiği İsrail’de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Blinken, Hamas’ın düzenlediği saldırılarda en az 25 ABD vatandaşının yaşamını yitirdiğini söyledi.
Netanyahu ile ortak açıklama yapan Blinken, Washington’ın İsrail’in yanında olduğunu hatırlatırken, Hamas’ın kaçırdığı esirlerin serbest bırakılması için İsrail’le yakın çalıştığını söyledi.