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ABD ordusu ile PKK/YPG’li teröristler Kamışlı’da tatbikat yaptı

PKK/YPG'ye desteğini gizlemeyen ABD'den Türkiye'yi kızdıracak hamle... ABD ordusu Suriye'nin Kamışlı ilçesinde teröristlerle ortak silahlı tatbikat düzenledi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:34 - 18 Ağustos 2023 Güncellenme:
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ABD ordusu ile PKK/YPG’li teröristler Kamışlı’da tatbikat yaptı

Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin silahlı eğitimlerini sürdüren ABD ordusu, Haseke ilinin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde teröristlerle ortak silahlı tatbikat düzenledi.

Ankara’nın tepkisine rağmen ABD, terör örgütleriyle iş birliği yapmaya devam ediyor. (Fotoğraf: AA)

İKİ GÜN SÜRDÜ

AA’nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Kamışlı’da ABD askerlerinin onlarca PKK/YPG’li teröristle yaptığı tatbikat, 15-17 Ağustos’ta gerçekleşti.

Tatbikatta ağır silahlar kullanıldı. (Fotoğraf: AA)

AĞIR SİLAHLAR KULLANILDI

Ortak silahlı tatbikatta uçak savarlar, ABD yapımı Bradley zırhlı muharebe araçları ve çeşitli ağır silahlar kullanıldı.

ASKERİ EĞİTİM VERİYOR

ABD Ordusu, Haseke'de Abdülaziz Dağı ile Deyrizor ilindeki el-Ömer ile Koniko petrol sahalarındaki üslerinde sık sık terör örgütü PKK/YPG'ye askeri eğitim veriyor. (AA)

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