ABD ordusu ile PKK/YPG’li teröristler Kamışlı’da tatbikat yaptı
PKK/YPG'ye desteğini gizlemeyen ABD'den Türkiye'yi kızdıracak hamle... ABD ordusu Suriye'nin Kamışlı ilçesinde teröristlerle ortak silahlı tatbikat düzenledi.
Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin silahlı eğitimlerini sürdüren ABD ordusu, Haseke ilinin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde teröristlerle ortak silahlı tatbikat düzenledi.
İKİ GÜN SÜRDÜ
AA’nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Kamışlı’da ABD askerlerinin onlarca PKK/YPG’li teröristle yaptığı tatbikat, 15-17 Ağustos’ta gerçekleşti.
AĞIR SİLAHLAR KULLANILDI
Ortak silahlı tatbikatta uçak savarlar, ABD yapımı Bradley zırhlı muharebe araçları ve çeşitli ağır silahlar kullanıldı.
ASKERİ EĞİTİM VERİYOR
ABD Ordusu, Haseke'de Abdülaziz Dağı ile Deyrizor ilindeki el-Ömer ile Koniko petrol sahalarındaki üslerinde sık sık terör örgütü PKK/YPG'ye askeri eğitim veriyor. (AA)