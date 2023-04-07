ABD’de alarm: Ukrayna savaşının gizli planları sızdı

ABD ve NATO'nun Ukrayna savaşıyla ilgili gizli belgelerinin sosyal medyaya sızması, Washington’ı alarm durumuna geçirdi.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Ukrayna savaşıyla ilgili gizli belgelerinin sosyal medyaya sızdığı ortaya çıktı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Rusya'ya karşı Ukrayna ordusunu güçlendirmeyi amaçlayan ABD ve NATO’nun gizli savaş planlarının Twitter ve Telegram’a sızdırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

New York Times gazetesinin haberine göre, Ukrayna'nın Rusya’ya yönelik beklenen karşı taarruzuna dair ABD ve Ukrayna arasında yürütülen görüşmeleri içeren gizli belgelerde Ukrayna’nın asker sayısı ve silahları gibi Rusya için yararlı bilgiler olması dikkat çekiyor.

Orijinal belgelerde bazı değişiklikler yapıldığı ve ölen Rus askeri sayısının düşük gösterildiği belirtildi. Öte yandan Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatı ayrıntılarının ve Ukrayna ordusuna ait fotoğrafların sızmasının ABD istihbaratı açısından çok ciddi bir veri ihlali olduğu kaydedildi.

New York Times, ABD'li yetkililerin paylaşımların silinmesi için başlattığı girişimlerin başarılı olamadığını yazdı. Pentagon sözcüsü Sabrina Singh “Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili haberleri inceliyoruz” dedi.

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