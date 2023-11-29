ABD’den İsrail’e uyarı: Her türlü önlem alınmalı

ABD, İsrail'e sivil kayıpları önlemek için mümkün olan her türlü önlemi alma çağrısında bulundu.

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ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BM Güvenlik Konseyi’nde yapılan Filistin konulu toplantıda konuştu.

Gazze'de tüm tarafların BM personeli ve gazeteciler dahil olmak üzere sivilleri korumak için mümkün olan her şeyi yapması gerektiğini belirten Thomas-Greenfield, “ABD, İsrail’e sivil kayıpları önlemek için mümkün olan her türlü önlemi alması çağrısında bulundu” dedi.

WASHINGTON, İNSANİ ARA ANLAŞMASINDAN MEMNUN

Thomas-Greenfield, İsrail ile Hamas arasında varılan insani ara uzlaşısından memnun olduklarını vurgulayarak, üç konuda derin endişe duymaya devam ettiklerini dile getirdi.

Gazze'deki çatışmanın daha da yayılmasından kaygı duyduklarının altını çizen Thomas-Greenfield, “Özellikle ABD, gerginliğin bölgesel barış ve güvenlik ile Lübnan halkının refahı açısından ciddi sonuçlar doğuracağı Lübnan’da çatışma görmek istemiyor” diye konuştu.

BATI ŞERİA'DAKİ DURUM

ABD Büyükelçisi, ikinci olarak, aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik şiddet olaylarındaki keskin artıştan derin rahatsızlık duyduklarını, Batı Şeria’da şiddetin durdurulması ve sivillere saldıran aşırılıkçılardan hesap sorulması gerektiğini kaydetti.

“ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ”

Son olarak, geçen iki ay boyunca antisemitik ve İslamofobik olaylarda artış yaşandığına dikkati çeken Thomas-Greenfield, “Dünyanın her yerinde gerilimi ve nefreti körükleyen kışkırtıcı söylemlerden kaçınılması çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Thomas-Greenfield, en son Vermont'ta 3 Filistinli öğrenciye yapılan silahlı saldırının dehşet verici olduğunu aktararak, “Bütün bu tür saldırıları kınamak hepimizin sorumluluğundadır” ifadesini kullandı.

Gazze ve Batı Şeria’nın tek bir Filistin yönetim yapısı altında birleştiği iki devletli bir çözüme ihtiyaç olduğunu tekrarlayan Thomas-Greenfield, bunun güvenli bir İsrail ve Filistin için tek yol olduğunu söyledi. (AA)