ABD’li diplomat Henry Kissinger 100 yaşında yaşama veda etti

İki ABD Başkanı için ulusal güvenlik danışmanı ve dışişleri bakanı olarak görev yapan ve ABD dış siyasetine şekil veren isimlerden biri olan Nobel Barış Ödülü sahibi Henry Kissinger'ın yaşamını yitirdiği açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Eski ABD Dışişleri Bakanı ve ulusal güvenlik danışmanı Henry Kissinger, 100 yaşında hayatını kaybetti.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Kissinger’ın Connecticut’taki evinde yaşamını yitirdiği duyuruldu. 27 Mayıs 1923’te Almanya’da dünyaya gelen Heinz Alfred Kissinger ve ailesi 1938’de Nazilerin güç kazanmasıyla birlikte ABD’ye kaçmıştı. İsmini Henry’e çeviren Kissinger 1943’te ABD vatandaşı olmuştu. Harvard Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora eğitimi alan Kissinger daha sonra bürokrasiye atılmıştı.

1970’lerde ABD dış politikasını şekillendiren kişi olarak nitelenen Kissinger, ABD’nin Vietnam Savaşı’na askeri müdahalesinin sona ermesinin düzenlenmesine yardımcı olduğu için Nobel Barış Ödülü’nü almış ve bu ödül çok büyük tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Kariyeri boyunca çok aktif bir hayatı olan ve Beyaz Saray’daki toplantılara katılmanın yanı sıra diplomasi konusunda hamlelerde bulunan Kissinger en son 2023’ün Temmuz’unda sürpriz bir Pekin ziyareti gerçekleştirmiş ve Çin lideri Şi Cinping ile görüşmüştü.

1970’lerde dönemin Cumhuriyetçi Başkanı Richard Nixon’ın yönetimi altında çalışan ve Çin, ABD-Sovyetler Birliği ilişkileri, İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri mercek altına almıştı. ABD dış siyasetinin mimarlarından biri olarak bilinen Kissinger, daha sonra göreve gelen ABD Başkanı Gerald Ford yönetimi altında da aktif olarak çalıştı. Kissinger bu görevlerinden sonra Washington’da etkili bir güç olmayı sürdürdü. Ford, Kissinger’ı, “Süper dışişleri bakanı” olarak tanımlamıştı.

Engin deneyimi ve hamleleriyle tanınan Kissinger’ın Güney Amerika’da anti-komünist liderleri desteklediği için “savaş suçlusu” denmişti. Kissinger, tarihin en tartışmalı Nobel Barış Ödülleri’nden birinin de sahibi oldu. 1973’te ödülü Kuzey Vietnam’dan Le Duc Tho ile kazanan Kissinger’ın seçilmesi tartışma yaratmıştı. Le Duc Tho ödülü reddederken, ABD’nin Kamboçya’yı bombalaması sebebiyle Nobel komitesi dağılmıştı. İki komite üyesi alınan karara tepki göstererek istifa etmişti.

İlk eşi Ann Flesicher’dan 1964’te boşanan Kissinger daha sonra New York Valisi Nelson Rockefeller’ın yardımcısı Nancy Maginnes ile evlenmişti. Kissinger’ın Flesicher’dan iki çocuğu bulunuyor.