ABD’nin ‘ilk dini devlet okulu’ kriz çıkardı

ABD’de açılması planlanan ilk Katolik devlet okuluna karşı dava süreci başlatıldı. Davacılar, bunun "laik kamu eğitimine yönelik bir saldırı" olduğunu, kimlikleri Katolik Kilisesi ile çatışan öğrencilerin ayrımcılığa uğrayacağını savunuyor.

Sozcu.com.tr

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), ülkenin ilk dini devlet okulunun kurulmasını engellemek için dava açtı.

VOA Türkçe’nin haberine göre, Oklahoma Bölge Mahkemesi’nde bazı aileler adına açılan dava, vergi mükelleflerinin ödedikleri paranın dini okula aktarılmasını durdurmayı amaçlıyor.

Davalılardan biri olan Oklahoma Eyaleti Sanal Sözleşmeli Okul Kurulu, Haziran ayında Katolik Kilisesi’nin, Sevillalı Aziz İsidor Sanal Katolik Okulu'nu kurma başvurusunu onayladı. Okul açılırsa, ABD’lilerin ödediği vergilerden milyonlarca dolar kuruma aktarılacak.

ACLU'nun yazılı açıklamasında, “Aziz İsidor’un planlandığı şekilde faaliyet göstermesine izin verilmesi Oklahoma’daki devlet okullarını ayrımcılık ve dini telkin araçlarına dönüştürecektir” denildi.

ABD ANAYASA MAHKEMESİ MUHAFAZAKARLARIN KONTROLÜNDE

Oklahoma Katolik Konferansı İcra Direktörü Brett Farley ise suçlamayı reddetti ve “Katolik okullarının gelen herkesi kabul ettiğini, dolayısıyla Aziz İsidor’un ayrımcılık yapacağı iddiasının tamamen asılsız olduğunu” savundu. Farley, “Oklahoma mahkemesinin sonunda ABD Anayasa Mahkemesi’nin dini özgürlük lehindeki görüşüne katılacağından eminiz” dedi.

Kilise yetkilileri davanın, Anayasa Mahkemesi'ne gitmesini umuyor. 3'e karşı 6 muhafazakar çoğunluğun olduğu mahkeme 2020’den bu yana Maine ve Montana’daki okullarla ilgili iki karar dahil dini haklar konusunda geniş bir görüşe sahip.

Davalılar arasında eyalet okul yönetim kurulunun yanı sıra Aziz İsidor okulu, Oklahoma Eyaleti Eğitim Bakanlığı ve geçen yıl bakanlığın başına gelen Cumhuriyetçi Ryan Walters yer alıyor. Walters yaptığı yazılı açıklamada, Aziz İsidor’un kurulmasını desteklediğini ve “ateizmi devlet destekli din olmaktan çıkarmanın zamanının geldiğini” söyledi.

Roma Katolik Kilisesi yetkilileri, Aziz İsidor’un anaokulundan liseye kadar başlangıçta 500 ve nihayetinde 1500 öğrenciye çevrimiçi eğitim sunmasını öneriyor. Kurucular okul için yaptıkları başvuruda, Aziz İsidor’un ilk beş yıllık faaliyeti boyunca Oklahoma vergi mükelleflerine 25,7 milyon dolara mal olacağını söyledi.

‘KİLİSE-DEVLET AYRILIĞINA SALDIRI’

Americans United for Separation of Church and State Başkanı Rachel Laser, kamu tarafından finanse edilen bir dini okulun onaylanmasının, devlet okullarında İncil’in öğretilmesi ve ırk, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ile ilgili kitap ve derslerin yasaklanması çabalarını içeren muhafazakar eyaletlerin faaliyetlerinin sonuncusu olduğunu belirtti.

Laser, “Kilise-devlet ayrılığına ve kamu eğitimine yönelik tam bir saldırıya tanık oluyoruz ve yeni cephe dini kamu okulları” dedi.

Freedom From Religion Foundation Eş Başkanı Annie Laurie Taylor da yazılı açıklamasında, “Oklahoma eyaletinin, amacı kamu eğitimini değil Katolikliği teşvik etmek olan, açıkça mezhepçi bir dini okul için finansmanı onaylaması mantıksız. Laik kamu eğitim sistemimize yönelik bu saldırı görmezden gelinemez” ifadelerini kullandı.

