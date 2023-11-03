Abluka altındaki Filistinliler susuzluğa karşı deniz suyundan faydalanmaya çalışıyor
Yıllardır abluka altında olan ve 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısı sonrasında İsrail'in sistematik saldırılarına maruz kalan Filistin'de halk çaresizlik içinde.
Ekim ayının başından beri İsrail’in ağır bombardımanı altında olan ve yıllardır devam eden ablukanın da daha sıkılaştırılmasıyla birlikte zor günler geçiren Filistinliler su sıkıntısına karşı yeni bir yöntem buldu.
Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde su sıkıntısı çeken halkın bir kısmı, deniz suyundan yaralanmaya çalışıyor.
Deniz suyunda yıkanan siviller, susuzluk nedeniyle elbiselerini yıkadıkları tuzlu suları, yemeklerini pişirirken de kullanmak zorunda kalıyor.