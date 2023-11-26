Açık alanda cinsel ilişkiye giren gençler kriz yarattı

Avustralya'da okullar, iki gencin cinsel ilişkiye girdiği skandal videonun internette yayılmasıyla sarsıldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Batı Avustralya’nın Dunsborough kentinde düzenlenen bir ara tatil etkinliğinde, genç bir erkek ve kadının seks yaptığını gösteren müstehcen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Halka açık bir yerde yakınlaşan ikili videoya alındı ve görüntülerde, etkinlik yetkililerinin onları ayırmak için yaklaştığı görülüyor.

Batı Avustralya (WA) Polisi, öğrencilerin güvenlik tarafından etkinlikten atıldığını söyledi.

The West Australian’a göre WA Başbakanı Roger Cook, “Ara sıra bu tür şeyler oluyor. “Sınavları bitti. Partiye hazırlar. Bunu anlıyoruz.”

“Zaman zaman insanların enerjilerinin biraz yükseldiğini anlıyorum. Ancak bu tür durumlara yönelik bazı prosedürlerin de olduğunu anlamamız gerekiyor.” dedi.

Görüntüler kaldırılmadan önce yüz binlerce kişi tarafından sosyal medyada izlendi. Ancak birçok kişi görüntülerde eğlense de, bir kullanıcı, “Birçok ebeveynin etkinlikteki güvenliğin yeterli olup olmadığı konusunda sorular soracağından eminim ve hükümetin de aynısını yapacağını umuyorum.” dedi.

İlginizi Çekebilir Şaşkına çeviren "cinsel ilişki" partisi: 150 yatak, 10 jakuzi ve 10 bin kişi

İlginizi Çekebilir Din adamının cinsel ilişki videosu İran'ı karıştırdı