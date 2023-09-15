AFP’den Türkiye analizi: Kadınların başarısı kutuplaşmayı artırıyor

Türkiye'de kadınların uluslararası alanda kazandığı başarılar yabancı basında da Türkiye'deki kutuplaşmaya ilişkin analizlere konu oluyor. Fransız haber ajansı AFP, Merve Dizdar'ın Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alması ve Kadın Voleybol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olmasının Türkiye'de muhafazakar ve laik kesim arasındaki kutuplaşmayı artırdığına dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’nin son dönemde kadınlarla uluslararası alanda kazandığı başarılar dünya basınının da gündeminde.

Fransız haber ajansı AFP, “Türkiye’nin kazanan kadınları kültür savaşlarını tetikliyor” başlıklı yazısında, Merve Dizdar’ın Cannes’da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü alması ve Kadın Voleybol Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonu olmasının Türkiye’de tartışmaları da beraberinde getirdiğini yazdı.

Dizdar’ın ödülünü “umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerine” adadığına dikkat çeken AFP, bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İslamcı muhafazakar tabanı üzerinden seçimi kazanmasının hemen öncesinde güçlü bir mesaj olduğu yorumunu yaptı.

Filenin Sultanları’nın yıldızı olan ve lezbiyen kimliğini açıkça ortaya koyan Ebrar Karakurt’la devlet televizyonunun röportaj yapmaktan kaçındığını da kaydeden ajans, ekonomik kriz döneminde Türk halkının moralini yükselten bu iki olayın da toplumda bölünmeye yol açtığını belirtti.

AFP’ye konuşan araştırma şirketi MetroPoll’ün kurucusu Özer Sencar, “Kutuplaşma, herkesin her konuda savaşmak için bir neden bulduğu bir boyuta ulaştı ve spor da bundan muaf değil” dedi.

İTÜ’den tarihçi Doğan Gürpınar da laik kesimin seçim yenilgisi sonrası kültür ve sporu daha fazla sahiplendiği yorumunu yaptı. Gürpınar, kadın voleybol takımının, muhafazakar kesimdeki “spor erkek işidir” algısını da yıktığını söyledi.

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