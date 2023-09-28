Afrika’da yeni darbe girişimi
Son dönemde Nijer ve Gabon'da art arda darbelerle sarsılan Afrika'da bu defa da Burkina Faso'da tansiyon yükseldi.
Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’da cunta, dün ülkede darbe girişiminin engellendiğini duyurdu.
İstihbarat servisinin darbe hazırlığı yapan grupları engellediğini bildiren yönetim, ayrıntı vermedi. Açıklamada, “Bazı yetkililerin ve işbirlikçilerinin Cumhuriyet kurumlarına saldırıp ülkeyi kaosa sürüklemeye yönelik karanlık çabaları önlendi” denildi.
Bazı kişilerin gözaltına alındığı ve evlerde aramalar yapıldığı da kaydedildi.
Ülkede pazartesi günü bir Fransız dergisinin “halkın yönetimden rahatsız olduğu” yönündeki haberi nedeniyle kapatılmasının ardından başkent Ouagadougou’da askeri yönetime destek gösterileri düzenlenmişti.
Son dönemde El Kaide ve radikal İslamcı gruplarla çatışmaların şiddetlendiği Burkina Faso’da askeri cunta geçen sene iki darbe sonrası iktidara gelmişti.