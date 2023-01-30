Alman ilçesinde kaymakamlık seçimini Ali Doğan kazandı

Almanya'da Minden-Lübbecke ilçesinde kaymakamlık seçimini Ali Doğan kazandı.

Sozcu.com.tr

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Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Minden-Lübbecke ilçesinde dün ikinci turu yapılan kaymakamlık seçimini Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) adayı Ali Doğan kazandı.

Hristiyan Demokrat Partili (CDU) Jörg-Michael Schrader’a karşı yarışan Doğan, ikinci turda yüzde 55,8 oy alarak kaymakam seçildi. Schrader oyların yüzde 44,2’sini aldı. Doğan iki hafta önce yapılan seçimleri de önde tamamlamış ancak yüzde 50 barajını aşamadığı için seçim ikinci tura kalmıştı.

Bielefeld Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Doğan seçim sonrası yaptığı açıklamada, “Çok mutluyuz. Başından beri önemli konuları ele aldık ve halka ulaşmayı başardık” dedi. Mevcut kaymakamın bölge valisi olarak atanması nedeniyle yapılan ara seçimleri kazanan Doğan, 8 yıl kaymakamlık görevinde kalacak. (AA)

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