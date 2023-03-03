Almanya, İsviçre’ye sattığı tankları geri almak istiyor

Almanya, İsviçre’den Leopard 2 tanklarını satın almak istiyor.

Sozcu.com.tr

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Almanya'nın daha önce İsviçre'ye sattığı Leopard 2 ana muharebe tanklarını satın almak istediği bildirildi.

Alman basınındaki haberlere göre, İsviçre Savunma Bakanlığı Sözcüsü Renato Kalbermatten, Almanya'nın Leopard 2 tanklarını almak istediğine ilişkin talep geldiğini belirtti. Kalbermatten, İsviçre'nin 230 Leopard 2 tankına sahip olduğunu ifade ederek, bunların 134'ünün “görevde”, 96'sının ise geçici kullanım dışı olduğunu kaydetti.

Almanya'nın ne kadar tank almak istediğine ilişkin bilgi vermeyen Kalbermatten, İsviçre yasalarının hizmet dışı bırakılan araçların satılabilmesine imkan tanıdığını bildirdi.

ALMANYA’DAN DOĞRULAMA

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Arne Collatz da Berlin'de düzenlenen basın toplantısında İsviçre'ye böyle bir talebin mektupla iletildiğini doğrulayarak, mektupta İsviçre'nin kullanım dışı bıraktığı filosundaki tankların satışını düşünmesinden memnuniyet duyulacağının yazdığını ifade etti. Sayıya ilişkin konuların konuşulmadığını aktaran Collatz, söz konusu Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya gönderilmeyeceğini vurguladı.

Collatz, “Alman ordusu, bu tankların Ukrayna'ya teslim edilmeyeceğini İsviçre’ye somut olarak nasıl garanti edebilir?” şeklindeki soruya, “Var olan ve kanıtlanmış sözleşme düzenlemeleri var” şeklinde yanıt verdi.

Neuer Züricher Zeitung gazetesinin haberinde ise İsviçre'nin tankları doğrudan Alman devletine değil, tankları üreten Rheinmetall şirketine geri satabileceği belirtildi. Haberde, böylelikle Rheinmetall'in bu tankları Avrupa'da ihtiyaç duyan ülkelere satabileceği ifade edilerek, böylelikle Ukrayna'ya Leopard tankları sağlayan AB ülkelerinin stoklarında oluşan boşlukların doldurulabileceği kaydedildi.

İsviçre Savunma Bakanlığının sınırlı sayıda ana muharebe tankından vazgeçmesinin “prensip olarak mümkün” olabileceğini aktardığına işaret edilen haberde ancak bunun için parlamentonun onayının gerektiği vurgulandı.

Almanya, daha önce Ukrayna’ya toplam 18 Leopard 2 A6 tipi ana muharebe tankı daha sağlayacağını açıklamıştı. (AA)

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