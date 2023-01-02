Almanya Türk ustalara kapı açtı: 250 bin yetişmiş eleman aranıyor

2030’a kadar 7.5 milyon işçi alacağını duyuran Almanya, henüz yasal altyapıyı hazırlamadı ama "usta kıtlığı" nedeniyle büyük sıkıntı başladı. Acilen 250 bin yetişmiş eleman, usta- kalfa gerekiyor. Ustalığını kanıtlayan Türkler, iş teklifi alırsa kısa sürede Almanya'ya gidebilecek.

Ali GÜLEN

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Almanya, 2030'a kadar 7.5 milyon işçi almayı planlıyor ama şu anda, her alanda “usta ya da yetişmiş eleman bulma” sıkıntısı yaşanıyor.

Çok farklı sektörlerdeki uzman eleman açığının kısa vadede kapanması pek mümkün görünmüyor. Ustalığını kanıtlayan Türkler, alanında iş bulursa kısa sürede Almanya’ya gelebilecek.

Montaj, inşaat ve diğer sektörlerde yaklaşık 250 bin usta ya da kalfa açığı bulunuyor. Hızla gelişen güneş enerjisi kurma alanında da personel bulunamıyor. Diğer bir alan ise sağlık.

Hem hastaneler hem de yaşlı bakım merkezleri, eğitimli, yetişmiş, deneyimli personel sıkıntısı yaşıyor. Meslek okulları açığı kapatmaya yetmiyor.