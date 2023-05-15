Almanya’daki yerel seçimde sürpriz: Eski erotik film yıldızı vekil oldu

Almanya, dün yapılan eyalet seçimlerinde bir sürpriz yaşandı... Bir döneme damga vuran erotik film oyuncusu Annina Ucatis-Semmelhaack, zafer elde etti.

Sozcu.com.tr

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Dün Türkiye ve Dünya, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine kilitlenmişken Almanya’da da dikkat çekici bir oylama yapıldı.

Almanya’da Bremen Eyalet Meclisi seçiminde sandık çıkış anketine göre Başbakan Olaf Scholz’un liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SPD), oylarını artırarak yüzde 29,5 ile birinci parti oldu.

Yerel seçimlere FDP’den katılan bir dönemin ünlü erotik film oyuncusu Annina Ucatis-Semmelhaack, Schleswig-Holstein’de zaferini ilan etti. FDP’nin 10.4 oy aldığı şehirde ikinci sırada aday olan Semmelhaack böyle ilk kez siyasi bir zafer elde etti.

Alman Bild gazetesi, “Eskiden erotik filmlerin kraliçesiydi şimdi Kuzey FDP’nin kraliçesi oldu” yorumunu yaptı. Bild’e konuşan Semmelhaack, “Çok mutluyum, çok zorlu bir seçim kampanyası yürüttük fakat ben seçmeni hayal kırıklığına uğratmayacağım” ifadesini kullandı.

1000 kapıyı çaldıklarını ve seçmene 2000 mektup gönderdiklerini söyleyen Semmelhaack, “150 afiş astık, sosyal medyada 30 saat çalıştık. 40 şirketi ziyaret ettik ve etkinlik düzenledik” dedi.

Yetişkin filmlerin yanı sıra bir dönem Türkiye’de de yayınlanan “Biri Bizi Gözetliyor” formatındaki bir yarışma programına da katılan Semmelhaack 2009’da yetişkin filmler çekmeyi bırakmış ve milyoner iş insanı Theodor Semmelhaack ile evli kalmıştı.

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