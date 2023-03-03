Almanya’da bir şüpheliye yönelik yapılan baskında cephanelik ortaya çıkarıldı

Almanya'nın Münih kentinde bir şüphelinin evine yapılan baskında, üç el bombasının da yer aldığı büyük bir cephanelik ele geçirildiği bildirildi.

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Kusel beldesinde ocak ayında iki trafik polisin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Münih Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yapılan baskının ardından, İmparatorluk Vatandaşı (Reichsbürger) grubu üyesi olduğu düşünülen 55 yaşındaki şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Şüphelinin daha önce Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Kusel’de öldürülen polislerin fotoğraflarının montajlarının da yer aldığı bir paylaşım yaptığı, cinayetleri onayladığı ve öldürülen bu polislerin itibarlarını zedelemeye çalıştığı ifade edildi.

Polisin bunun üzerine şüphelinin ikametgahı olan Münih-Neuhausen’deki evine yaptığı baskında şüpheliyi bulamadığı ancak içinde üç el bombası, kesici ve ateşli silahlar ile mermilerinin yer aldığı büyük bir cephanelik ele geçirdiği belirtildi.

REİCHSBÜRGER NEDİR?

Kendilerini Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger) olarak görenlerin sayısı iç istihbarat raporuna göre 23 bin civarında bulunuyor.

2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır olan grubun Almanya’yı meşru bir devlet olarak tanımadığına yer verilen rapora göre, üyelerden bazıları monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler de Almanya’nın halen askeri işgal altında olduğuna inanıyor. (AA)