Almanya’da Erdoğan’ın afişleri de yasaklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkede miting yapmasını yasaklayan Almanya, son olarak sokaklarda "afiş" ya da "poster" asılmasını da yasakladı. Yasak için tüzük değişikliği yapıldı. Bir sonraki seçimlerde Nürnberg’de "Erdoğan standı“ da açılamayacak ve diğer kentler de bu karara uyacak.

Ali GÜLEN

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Daha önce Erdoğan'ın ülkeye gelip miting yapmasını engelleyen Almanya, artık seçimler öncesi Almanya sokaklarına afişlerinin asılmasını da yasakladı. Seçimler öncesi tren garı ve çevresine parayla “Erdoğan“ afişi asılmasına izin veren Nürnberg Şehir İdaresi, büyük tartışma yaratan söz konusu tüzüğünü değiştirdi.

800 EURO KARŞILIĞI 25 AFİŞ

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri öncesi 800 Euro karşılığı, 25 yere Erdoğan'ın afişlerinin asılmasına izin veren Nürnberg, ağır eleştiriler almıştı.

Nürnberg Şehir İdaresi, tüzüklerinde “Yabancı ülkelerde ya da başka ülkelerde yapılan seçimlerde afiş asılmasını engelleyen bir madde olmadığını“ belirterek, izin vermeye mecbur kaldıklarını açıklamıştı.

Tepkiler üzerine şehir idaresi toplandı ve “Almanya dışındaki ve AB dışı ülkelerde yapılacak seçimlerde, aday tanıtımlarında ya da oylamalarda afiş, tanıtım yazısı ya da stant kurulmasına izin verilmez“ hükmü getirildi. Tüzük değişikliğini, Şehir İdaresi sözcüsü duyurdu.

MİTİNGE DE İZİN VERİLMEMİŞTİ

Almanya'da bir kentte daha, seçimlerden önce sokaklara afiş asılması yasaklandı. Bu kararı henüz tüzük değişikliği yapmayan diğer kentlerin de uygulaması bekleniyor.

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