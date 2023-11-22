Almanya’da kamu çalışanları sokağa indi

Berlin, Bremen ve Hamburg'da kamu çalışanları ücret artışı için uyarı grevi yaptı.

Sozcu.com.tr

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Almanya’da hükümet ile toplu sözleşme görüşmelerinin ikinci turunda anlaşamayan kamu çalışanları uyarı grevi yaptı.

Kamu çalışanları, Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikasının (Ver.di) öncülüğündeki sendikaların çağrısına uyarak Berlin, Bremen ve Hamburg’da greve gitti.

Kamu çalışanları, başkentin en önemli sembollerinden olan tarihi Brandenburg Kapısı önünde protesto gösterisi yaptı. Uyarı grevi dolayısıyla birçok okulda dersler iptal edilirken, bazı kreşler de açılmadı.

Sendikalar, Berlin’deki greve 10 binden fazla kişinin katıldığını açıkladı.

Kamu sektörü için toplu pazarlık görüşmeleri sürerken, bugüne kadar yapılan ikinci tur toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Ver.di sendikası öncülüğündeki sendikalar, kamuda 1,1 milyon çalışan için yüzde 10,5’lik ücret artışı veya 12 aylık süre için aylık en az 500 avro artış talep ediyor. Sendikalar ayrıca Berlin, Hamburg ve Bremen için 300 avroluk “şehir ödeneği” istiyor.

‘İŞVERENLER HİÇBİR ŞEY SUNMADI’

Ver.di Berlin-Brandenburg eyaletleri sorumlusu Andrea Kühnemann, eyaletlerin ikinci tur müzakerede herhangi bir teklif sunmadığını belirterek, “Bu çalışanlara saygısızlıktır. İşverenler ücret artışları, şehir ödenekleri veya sosyal ve eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi hakkında hiçbir şey sunmadı. Berlin’de kamu sektöründeki personel açığını daha da derinleştirecek bir anlaşma riski var. Bu nedenle baskıyı artırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Alman IG BAU (Bauen-Agrar-Umwelt = İnşaat-Tarım-Çevre) Sendikası Başkan Yardımcısı Harald Schaum da gıda fiyatlarının önemli ölçüde arttığını vurgulayarak, “Keskin artan enerji maliyetleri ve tavan yapan kiralar. Berlin’de fiyatlar artıyor. Bu nedenle 10,5’lik ücret artışı veya 12 aylık süre için aylık en az 500 avro ve stajyerler için de 200 avro artış talebimiz adil” şeklinde konuştu.

Kamu çalışanları için ücret artışlarına yönelik üçüncü tur müzakereler 7-8 Aralık’ta yapılacak. (AA)