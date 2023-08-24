Almanya’daki Türklere 3 yılda Alman vatandaşlığı: İşte şartlar

Almanya’da yeni Vatandaşlık Yasası, hükümet tarafından kabul edildi ve meclise geliyor. Ülkedeki bütün Türkler, Alman vatandaşı olabilecek. İşte şartlar...

Ali GÜLEN

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Almanya, ülkesinde yaşayan Alman pasaportu olmayan yüzde 14'lük kesim için, Vatandaşlık Yasası'nı değiştiriyor. Yasa tasarısı hükümetçe onaylandı ve “Çifte vatandaşlık ile kolay vatandaşlığın“ önü açıldı.

Yeni yasa taslağı, yıl sonuna kadar meclise gelecek. Aynen onaylanırsa bu yasa ile şu ana kadar Alman vatandaşlığını almamış olan Almanya'daki bütün Türkler, Türk vatandaşlığından çıkmadan Alman vatandaşlığını alabilecek.

BEYİN GÖÇÜNÜ ÇEKMEK İÇİN…

İçişleri Bakanı Nancy Feasar, tasarının üçlü koalisyon tarafından onaylanmasını memnuniyetle karşıladı. Feaser açıklamasında, “M modern vatandaşlık yasası hükümetimiz için önemli bir reform. Dünya çapında, önemli beyinleri ülkemize getirmek için büyük bir mücadele veriyoruz. Bir çok alanda yetişmiş personele ihtiyacımız var. Ülkemizin geleceğinde ve çeşitliliğinde katkısı olacak önemli ve değerli beyinleri kazanmak istiyoruz. Bunun için çağdaş bir vatandaşlık yasası önemli” dedi. Feaser, şöyle devam etti:

BATILI DEĞERLERİ SAVUNMAK

“Nitelikli göç yasasıyla birlikte bu önemli adım olacak. Uzun süredir ülkemizde olan ancak köken ülkesiyle bağını koparmak istemeyen insanların, ülkemizi demokratik yönde şekillendirmeye yardımcı olacağına inanıyoruz. Birden fazla vatandaşlığa izin veriyoruz. İyi Almanca bilen ve işinde başarılı olan herkes, vatandaşlığa geçiş sürecini üç yıla indirebilir. Ayrıca misafir işçilerin ülkemize verdiği yılların karşılığı olarak onların vatandaşlığa geçişini de kolaylaştıracağız. Değerlerimiz paylaşmayanlar, Alman olamayacak.”

İŞTE YENİ VATANDAŞLIĞIN ŞARTLARI

Yıl sonuna kadar yasalaşması beklenen hükümet yasa taslağının önemli maddeleri şöyle;

1) ÇİFTE VATANDAŞLIK: İnsanlar köken vatandaşlığından çıkmadan Alman vatandaşı olabilecek. Eskiden bu ancak istisnai hallerde mümkünde. Bu nedenle Türkler'in bir çoğu Alman vatandaşlığını alamadı. Gizlice Türk vatandaşlığını alan bir çok Türk de Alman vatandaşlığını kaybetti. Bunlar, yasa onaylandıktan sonra yeniden Türk vatandaşlığını alabilecek.

2) SEÇME MECBURİYETİ KALKIYOR: 2020 yılı başında yürürlüğe giren değişiklikle, Türk ana-babadan Almanya'da doğan çocuklara, geçici ve sınırlı Çifte Vatandaşlık veriliyordu. Türk çocukların en geçe 23 yaşında, Alman ya da Türk pasaportundan birine karar vermesi isteniyordu. Bu saçmalık da kalkıyor.

3) SEKİZ YERİNE, BEŞ YIL: Vatandaşlığa geçiş için Almanya'da sekiz yıl yaşama şartı yumuşatıldı ve beş yıla indirildi. Böylece, Almanya'daki neredeyse tüm Türkler'in Alman vatandaşlığı hakkı doğdu. Yeni gelenler de, eğer işinde başarılıysa ve Almanca biliyorsa üç yıl içinde Alman vatandaşlığını alabilecek.

4) KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİNE İNANMAYANA, YOK: Vatandaşlığa almada dil ve sürenin dışında, özgür demokratik düzene bağlılığa bakılacak. Kadın-erkek eşitliğine inanmayana, çok eşliye vatandaşlık verilmeyecek. İnsan onuruna aykırı davranan vatandaş olamayacak. Irkçı ya da Yahudi karşıtı görüşleri olanlar, insanlık dışı eylemlerde bulunanlar vatandaş olamayacak.

5) DİJİTAL ORTAMDA BİLGİ ALINACAK: Vatandaşlığa geçiş öncesi yapılacak güvenlik soruşturması hızlanacak ve dijital ortamda yapılacak. Bununla ilgili makamlar sonradan belirlenecek.

6) KENDİ GEÇİMİNİ SAĞLAYABİLME: Vatandaşlığa geçecek kişinin, kendisinin ve aile üyelerinin geçimini sağlaması diğer bir önkoşul. Sosyal yardım alanlar, devlet yardımları ile geçinenler vatandaş olamayacak.

7) BİRİNCİ KUŞAĞA KOLAYLIK: Birinci kuşak Türkler de, vatandaşlık şartları daha da yumuşatılacak. Bunlarda dil şartı aranmayacak ve hemen vatandaşlığa kabul edilecekler. Kamuya açık vatandaşlığa alınma törenleri de yapılacak ve halkın bütünleşmesi sağlanacak.